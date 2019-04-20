МК "Тростенец" сегодня стал местом проведения субботника для депутатов

Мемориальный комплекс "Тростенец" сегодня стал местом проведения субботника для депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Самый первый обелиск в память об уничтоженных в концлагере был установлен в 1963 году в деревне Большой Тростенец. Возле Вечного огня парламентарии встретились с малолетними узниками лагерей смерти, которые сегодня живут в Беларуси, и возложили цветы в память не только о погибших здесь людях, но и каждом третьем белорусе, которого мы потеряли в годы Великой Отечественной войны.



В год 75-летия освобождения Беларуси депутаты вместе с теми, кто пережил войну, в парке возле мемориального комплекса заложили аллею и посадили фруктовый сад, который был на этом месте до войны. Яблони стали символом мирной жизни.