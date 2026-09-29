Мемориалу "Курган Славы" присвоен статус памятника международного значения

Мемориальному комплексу "Курган Славы" присвоена первая категория историко-культурной ценности международного значения.

Монумент воздвигнут в память о героизме советских солдат и офицеров, проявленном при освобождении Беларуси, а также в честь завершения операции "Багратион". Мемориал заложили в 1966 году представители городов-героев, а открыли в 1969-м. "Курган Славы" уже давно стал главным центром притяжения для миллионов людей, а теперь этот статус подтвержден официально, уже с приставкой мирового масштаба.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ:

"Памятник имеет ряд интересных особенностей. К примеру, штыки облицованы металлом-титаном. По сути, это очень большая прочность. Сам курган засажен травой, которую специально выводили белорусские биологи для того, чтобы как раз посадить на этом кургане".

Ирина Воронович, начальник отдела Министерства культуры Беларуси:

"Ранее "Курган Славы" носил 3 категорию. 3-я категория - это региональный характер, т. е. памятник Минской области. Уже в текущем году в сентябре памятнику была присуждена 1 категория, что символизирует повышение статуса до мирового значения".

Каждый месяц "Путь памяти" в 482 ступеньки проходят не менее 4 тыс. человек. Всего за время существования комплекса его посетили около 40 млн гостей более чем из 100 стран мира.