Мемориалу "Остров Мужества и Скорби" в Минске - 30 лет

Героические страницы прошлого и сохранение исторической памяти. 30 лет со дня открытия мемориального комплекса "Остров Мужества и Скорби" в Троицком предместье Минска. Идея создания мемориала появилась еще во время Афганской войны. Первые цветы к мемориалу легли 3 августа 1996 года. Состоялось торжественное открытие с участием главы государства. И за это время "Остров Мужества и Скорби" стал символом памяти тех, кто погиб при выполнении интернационального долга.

Накануне 30-летия открытия мемориала в Минске состоялся памятный митинг. Госсекретарь Совета безопасности, помощник министра обороны, воины-интернационалисты, представители силовых структур, органов власти, общественных организаций и трудовых коллективов, молодежь, военнослужащие, а также родные и близкие солдат, не вернувшихся с Афганской войны, возложили цветы на "Острове Мужества и Скорби" и почтили память погибших минутой молчания.