Мемориалы на белорусской земле напоминают о жестоких главах Второй мировой войны

Есть в Беларуси и особые места памяти. Они всегда будут напоминать нам и нашим потомкам о зверствах нацизма - концлагеря.

Расовая зачистка Восточной Европы фашистами стала самой кровавой страницей истории. Все, что осталось от безжалостного преступления Третьего рейха - сотни тысяч искалеченных судеб и отнятые жизни.

Это был и настоящий геноцид белорусского народа. Дарья Тарасова продолжит.

Они здесь не для того, чтобы искажать историческую реальность, а наглядно очертить четкие формы и объемы преступления вермахта. Сегодня адские геолокации застыли в бронзе и камне по всей Беларуси. Напоминание о беспощадности нацистского режима - Тростенец. Он так и не стал фигурантом процесса века, но известен как четвертое после Освенцима по масштабу место преступления.

35-тонные врата памяти как напоминание: весомое преступление не имеет срока давности. Самая высокая скульптура страны в бронзе не дает забыть о том, что 76 лет назад здесь развернулась целая инфраструктура по истреблению людей. Ужас, застывший во времени, в материале увидел скульптор Константин Костюченко - 27 тел, колючая проволока и ворота, из которых не было шанса выйти живым. Сюжет основан на реальных событиях.

Первоначальные эскизы у меня были связаны с царскими вратами. Далее по ходу действия самой работы были выполнены уже корректировки, так как в этом месте были убиты и захоронены не только православные христиане, но также люди других конфессий Константин Костюченко, скульптор, лауреат Госпремии Беларуси



Если забывается война - это страшно. Помнить о том, что претерпела наша страна, должен, мне кажется, каждый белорус. Поэтому возведение таких серьезных, я бы сказала, уникальных мемориальных комплексов, как малый Тростенец, который в принципе своим существованием не даст забыть о том, что пережила наша республика, что пережили наши люди. Это очень и очень важно для нас, для нашей памяти, для нашего будущего Светлана Потупчик, главный хранитель фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны



Одна из самых жестоких глав Второй мировой - трагедия Озаричей. В марте 1944 50 тысяч человек согнали к болотистой местности, обнесенной колючей проволокой, и не оставили шансов на побег. Умышленно заражали тифом, чтобы оградиться от солдат Советской армии. Пусть без газовых камер, за Озаричами тянется шлейф лагерей смерти категории А. О мужестве узников сегодня напоминает мемориал из трех стел. Почему триптих? Озаричи включали в себя по факту три лагеря, охватывали территорию деревень Дерть и Подосинник.

Еще одна точка на карте, выжженная Второй мировой, - Ола. Деревня повторила судьбу Хатыни. Не дождавшись освобождения, в огне погибли 1758 мирных жителей. Создать здесь масштабный мемориальный комплекс было поручением главы государства. Теперь на центральную улицу вернулись дома. На месте общей могилы памятный камень, есть поклонный крест, 12 немых колоколов. А отрезвить тех, кто страдает амнезией и забыл о том, что во время войны мы потеряли каждого третьего, способна фраза: мы живем, пока помним.

