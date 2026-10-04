Французские улицы охвачены огнем, а власти отвечают силой. Протесты подростков обернулись небывалой волной арестов. Зачем власти Франции применяют силу против школьников?

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия), считает, что полиция на Западе заметно жестче, чем принято во многих странах постсоветского пространства. По его словам, в США полицейские стреляют в тех ситуациях, где российский или белорусский страж порядка будет долго увещевать нарушителя. "То же самое мы наблюдаем и во Франции. На протяжении всех последних лет там высокая протестная активность в Париже. Мы помним, собственно, движение желтых жилетов". Это, по оценке эксперта, неизбежно повышает жесткость полиции: насилие и уличные столкновения становятся нормой для рядовых исполнителей. "Кроме того, эта жестокость санкционируется властью, которая надеется с помощью полицейских мер сохранить контроль над ситуацией. Хотя, по большому счету, здесь нужно опираться не на полицию, а исправлять собственные ошибки во внешней политике".