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Мендкович: Запад уже сейчас чувствует угрозу от БРИКС
БРИКС сегодня является альтернативой однополярному мироустройству "Большой семерки". Именно эта организация дает возможность каждой из стран-участниц принимать самостоятельные решения.
По словам российского политолога Никиты Мендковича, Запад не может смириться, что век его гегемонии подошел к концу.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам:
Запад уже сейчас чувствует угрозу от БРИКС, поскольку это разрушение долларовой гегемонии в международной торговле и выстраивание прямых отношений между странами - участницами международного рынка. В этой связи Запад пытается разрушить БРИКС, помешать вступлению в него новых государств, ведет пропаганду по дискредитации этой организации.
Печально, что Запад никак не может примириться с тем, что век его гегемонии прошел. И США, и Великобритания, и страны континентальной Европы - это лишь отдельные государства, которым нужно учиться сосуществовать со своими соседями с другой культурой, политической историей и самое главное - не пытаться заработать на каком-то своем особом статусе и идеологии. А честно трудиться, производить материальные ценности, продавая их и своим гражданам, и соседям, как живут все нормальные государства.
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