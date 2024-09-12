Запад уже сейчас чувствует угрозу от БРИКС, поскольку это разрушение долларовой гегемонии в международной торговле и выстраивание прямых отношений между странами - участницами международного рынка. В этой связи Запад пытается разрушить БРИКС, помешать вступлению в него новых государств, ведет пропаганду по дискредитации этой организации.

Печально, что Запад никак не может примириться с тем, что век его гегемонии прошел. И США, и Великобритания, и страны континентальной Европы - это лишь отдельные государства, которым нужно учиться сосуществовать со своими соседями с другой культурой, политической историей и самое главное - не пытаться заработать на каком-то своем особом статусе и идеологии. А честно трудиться, производить материальные ценности, продавая их и своим гражданам, и соседям, как живут все нормальные государства.