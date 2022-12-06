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Мендкович: Американские оружейные компании наживаются на украинском кризисе
У украинского конфликта есть только один выгодополучатель. И это оружейные корпорации США. Таким мнением с нашим телеканалом поделился российский политолог Никита Мендкович.
По мнению эксперта, наживается Вашингтон не только на нашей южной соседке, но и на своем главном союзнике и одновременно конкуренте - Европейском союзе, который из-за антироссийских санкций и заокеанской зависимости близок к экономическому краху и небывалой деиндустриализации.
Безусловно, главные бенефициары агрессии против нас - это оружейные корпорации США, которые с помощью развязывания конфликтов получают новые госконтракты на оружие. А поскольку сейчас происходит деиндустриализация Европы, они еще и теснят своих европейских конкурентов. Я считаю, что, безусловно, до тех пор, пока будет возможность, США и НАТО будут разжигать этот конфликт в интересах своего крупного бизнеса. Столтенберг в октябре признал, что запасы многих стран НАТО уже исчерпаны. Аналогичное заявление делали представители немецкого бундесвера. Именно поэтому сейчас крупные корпорации пробивают заказы на перевооружение и натовских армий, и дополнительного вооружения армии Украины. Другое дело - большой вопрос, хватит ли на это ресурсов и в США, и Европе, где деньги нужны на решение собственных социальных проблем населения. Не секрет, что бездумная помощь Украине вызывала уже неоднократно общественные протесты, демонстрации, митинги в Германии, Италии и ряде других стран, где все приводило даже к столкновениям с полицией. Поэтому свои агрессивные аппетиты западные европейские американские элиты будут вынуждены частично ограничивать. От постоянно растущего спроса, безусловно, выигрывали американские корпорации, которые готовы пожирать и украинское, и свое собственное население.
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