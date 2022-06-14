Мендкович: Беларусь успешно сделала ставку на продовольственную безопасность

Взрывной рост на основные продукты питания - как итог - продовольственные бунты уже начались в Ираке. Египет запретил экспорт пшеницы, фасоли, чечевицы, макарон и муки. Санкции привели к энергокризису и нехватке продуктов. А дефицит удобрений может обрушить урожайность некоторых культур вдвое. На фоне нового продовольственного коллапса Республика Беларусь успешно сделала ставку на развитие агросектора и продовольственную безопасность. Таким мнением с нашим телеканалом поделился российский политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Сейчас весь современный мир понимает, насколько важно производство продуктов питания, они не берутся из воздуха, во многие страны они импортируются, из-за чего сейчас достаточно сильно страдают, например, Евросоюз.

Наша забота о продовольственной безопасности более чем разумна. Беларусь отличала ставка на развитие производства продуктов питания и продовольственной безопасности. Президент Лукашенко ставит те или иные задачи и успешно их решает к пользе белорусского народа.