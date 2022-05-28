Мендкович: ЕАЭС может стать глобальным игроком в сфере продовольственной безопасности

Текущее состояние аграрного сектора Евразийского союза и Союза России Беларуси дает нам гарантию полного продовольственного самообеспечения. То есть, что бы ни происходило во внешнем мире, мы себя обеспечим. На текущий момент основными производителями зерновых на постсоветском пространстве является Казахстан, Россия и Украина. Украина в настоящий момент переходит в новый политический статус, фактически значительная часть ее пахотных земель находится под контролем военно-гражданской администрации России, и поэтому можно говорить о том, что мы как раз контролируем продовольственный рынок Евразии.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам