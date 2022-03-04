Мендкович: Информационная кибератака идет на Беларусь с целью дестабилизировать ситуацию в стране

Сейчас действительно появилось очень много фейков. Для того чтобы отделять зерна от плевел, необходимо проявлять определенное осознание, понимание, откуда исходит информация, насколько достоверно известен источник, в чьих интересах она работает. Если информация явно тенденциозна, если ее источник не является авторитетным, известным в стране изданием, например, официальным, с высокой вероятностью речь может идти о либо (если это совсем примитивная) - это украинский вброс, либо (если это более творческий креатив, как это они называют) - это произведение британских инструкторов.На текущий момент на Украине нет белорусских войск в первую очередь потому, что условия операции этого не требуют. Россия очень благодарна Белоруссии и другим странам ОДКБ, которые оказали помощь в подготовке миротворческой операции на Украине, но непосредственно полевые боевые действия лучше и эффективнее осуществляет сама армия России, объединенная уставами, сложившейся практикой, общими системами подготовки. Поэтому в настоящий момент непосредственное участие на территории Украины от Беларуси и других наших союзников не требуется

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам