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Мендкович: Информационная кибератака идет на Беларусь с целью дестабилизировать ситуацию в стране
Военно-политический кризис стал плодотворной почвой для разведения фейков самого разного толка. По мнению российского политолога Никиты Мендковича, вся эта информационная кибератака идет на Беларусь с целью втянуть в конфликт и дестабилизировать ситуацию в стране.
Сейчас действительно появилось очень много фейков. Для того чтобы отделять зерна от плевел, необходимо проявлять определенное осознание, понимание, откуда исходит информация, насколько достоверно известен источник, в чьих интересах она работает. Если информация явно тенденциозна, если ее источник не является авторитетным, известным в стране изданием, например, официальным, с высокой вероятностью речь может идти о либо (если это совсем примитивная) - это украинский вброс, либо (если это более творческий креатив, как это они называют) - это произведение британских инструкторов.На текущий момент на Украине нет белорусских войск в первую очередь потому, что условия операции этого не требуют. Россия очень благодарна Белоруссии и другим странам ОДКБ, которые оказали помощь в подготовке миротворческой операции на Украине, но непосредственно полевые боевые действия лучше и эффективнее осуществляет сама армия России, объединенная уставами, сложившейся практикой, общими системами подготовки. Поэтому в настоящий момент непосредственное участие на территории Украины от Беларуси и других наших союзников не требуется
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