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Мендкович: Кризис в США - результат агрессивных санкций Вашингтона
Экономический коллапс в США спровоцирован непродуманной внешней политикой американской администрации. Его основными причинами являются накачивание Киева оружием и санкционная агрессия против Союзного государства. Вследствие этого Америка рискует утратить доминирующее положение на мировом финансовом рынке, что приведет к концу гегемонии Вашингтона.
В этом убежден российский политолог Никита Мендкович.
Со всей очевидностью кризис вызван санкционной агрессией США против России и Беларуси, что привело к расколу глобального рынка. Никакой равноправной и честной международной торговли нет. Это привело к ускорению распада международного рынка на региональные сегменты, кроме того, вызвало огромные траты у самих США, как прямых в результате трат на покупку оружия, боеприпасов и наемников для Украины, так и в виде косвенных потерь от падения спроса на ценные бумаги США со стороны других государств. Фактически сейчас мы находимся на грани распада старой системы международной экономики и создания многополярной экономики мира без доминирования США, без доминирования западных институтов.
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