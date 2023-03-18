Мендкович: Кризис в США - результат агрессивных санкций Вашингтона

Со всей очевидностью кризис вызван санкционной агрессией США против России и Беларуси, что привело к расколу глобального рынка. Никакой равноправной и честной международной торговли нет. Это привело к ускорению распада международного рынка на региональные сегменты, кроме того, вызвало огромные траты у самих США, как прямых в результате трат на покупку оружия, боеприпасов и наемников для Украины, так и в виде косвенных потерь от падения спроса на ценные бумаги США со стороны других государств. Фактически сейчас мы находимся на грани распада старой системы международной экономики и создания многополярной экономики мира без доминирования США, без доминирования западных институтов.