Не секрет, что НАТО переживает очень серьезный кризис. Они исчерпали свои запасы вооружений, помогая украинской агрессии, и масштабы, и состояние их военно-промышленного комплекса не позволяют их восполнить. Об этом еще минувшей зимой говорили руководители НАТО, генеральный секретарь, командующий военной группировкой, это все не секрет. Именно поэтому сейчас важно добиться, дойти до той точки, когда НАТО будет вынуждено выйти из войны, вынуждено оставить оба наши государства в покое, отказавшись от попыток превращения нас в колонию. Осталось немного, и мы должны продержаться и отстоять свою свободу.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам

