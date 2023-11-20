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Мендкович: НАТО переживает серьезный кризис
По причине противоречий между странами-участницами и дефицита промышленно-военного комплекса сложные времена переживает Североатлантический альянс. Таким мнением поделился политолог и эксперт российского совета по международным делам Никита Мендкович. По его словам, скоро настанет время, когда НАТО изживет себя.
Не секрет, что НАТО переживает очень серьезный кризис. Они исчерпали свои запасы вооружений, помогая украинской агрессии, и масштабы, и состояние их военно-промышленного комплекса не позволяют их восполнить. Об этом еще минувшей зимой говорили руководители НАТО, генеральный секретарь, командующий военной группировкой, это все не секрет. Именно поэтому сейчас важно добиться, дойти до той точки, когда НАТО будет вынуждено выйти из войны, вынуждено оставить оба наши государства в покое, отказавшись от попыток превращения нас в колонию. Осталось немного, и мы должны продержаться и отстоять свою свободу.
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