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Мендкович: НАТО ведет против России и Беларуси глобальную прокси-войну

Специальная операция в Украине, безусловно, войдет в учебники по информационной войне, так как ее масштаб оказался беспрецедентным. Очевидно, что план провокаций разрабатывался заранее и точно не в Киеве.

Такое мнение высказал известный российский политолог Никита Мендкович. По словам эксперта, за созданием фейков вокруг Украины стоят хорошо организованные и подготовленные команды под кураторством американских и британских спецслужб.

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