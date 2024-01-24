Мендкович: Общество может заставить европейские элиты выйти из войны и прекратить агрессию против России

Нужно понимать, что, с одной стороны, протесты были давно. Ситуация в той же Франции начала накаляться еще до начала войны, до начала агрессии, когда улицы выходили желтые жилеты и протестовали против неадекватной социальной политики. Но сейчас тяготы санкционной войны, тяготы поддержки киевской агрессии все больнее бьют по карманам и по обычной жизни европейцев, поэтому растут протестные настроения. И какие-то части политических кругов могут пытаться их использовать в той или иной мере. Я не жду быстрых радикальных изменений, но шаг за шагом общество может заставить европейские замкнутые элиты выйти из войны, прекратить агрессию против России.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт российского совета по международным делам