Мендкович: Попытки Запада разрушить экономику Беларуси и России с треском провалились

Против нас уже не первый день идет экономическая война, начатая странами НАТО. Это часть экономических, политических, военных средств, которые направлены на то, чтобы ограничить нашу свободу и подчинить Россию и Беларусь западному диктату. Попытки, связанные с тем, чтобы создать блокаду нашей западной торговли, в том числе с калининградским анклавом, полностью провалились. Это показывает эффективность работы российского и белорусского бизнеса, а также профильных ведомств, которые находят способ преодолевать любые атаки, любые препятствия, создаваемые противником; это показывает высокий потенциал выживания и сопротивления наших экономик и наших обществ. Сотрудничество в сфере экономики будет развиваться и между Россией и Беларусью, и между другими странами будут заключаться новые контракты, будут строиться новые совместные планы и создаваться новые совместные карты развития промышленности, торговли, логистики. В этом будут участвовать и Россия, и Беларусь, и те государства, которые не хотят подчиняться западному диктату, а самим выбирать партнеров для сотрудничества и взаимовыгодные проекты.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам