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Мендкович: Попытки Запада разрушить экономику Беларуси и России с треском провалились

Новые контракты, рост торгового оборота и взаимовыгодное сотрудничестве свидетельствуют о том, что попытки Запада разрушить экономику Беларуси и России с треском провалились. Так утверждает российский политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По его словам, именно сближение стран во имя общей цели приводит к значительному экономическому эффекту.

Против нас уже не первый день идет экономическая война, начатая странами НАТО. Это часть экономических, политических, военных средств, которые направлены на то, чтобы ограничить нашу свободу и подчинить Россию и Беларусь западному диктату. Попытки, связанные с тем, чтобы создать блокаду нашей западной торговли, в том числе с калининградским анклавом, полностью провалились. Это показывает эффективность работы российского и белорусского бизнеса, а также профильных ведомств, которые находят способ преодолевать любые атаки, любые препятствия, создаваемые противником; это показывает высокий потенциал выживания и сопротивления наших экономик и наших обществ. Сотрудничество в сфере экономики будет развиваться и между Россией и Беларусью, и между другими странами будут заключаться новые контракты, будут строиться новые совместные планы и создаваться новые совместные карты развития промышленности, торговли, логистики. В этом будут участвовать и Россия, и Беларусь, и те государства, которые не хотят подчиняться западному диктату, а самим выбирать партнеров для сотрудничества и взаимовыгодные проекты.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам

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