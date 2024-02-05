Телеканал "Беларусь 3" начинает трансляцию выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей

Менее трех недель осталось до единого дня голосования. В Беларуси продолжается самый активный этап электоральной кампании - период агитации.К ней приступили зарегистрированные кандидаты.

Законодательством разрешено проведение собраний, пикетов, встреч с избирателями в местах, определенных исполкомами, а также изготовление печатных агитационных материалов. С 5 до 13 февраля на телеканале "Беларусь 3" можно увидеть выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей.На сайте Центральной избирательной комиссии размещен график распределения эфирного времени.