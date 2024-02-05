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Телеканал "Беларусь 3" начинает трансляцию выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей

Менее трех недель осталось до единого дня голосования. В Беларуси продолжается самый активный этап электоральной кампании - период агитации.К ней приступили зарегистрированные кандидаты.

Законодательством разрешено проведение собраний, пикетов, встреч с избирателями в местах, определенных исполкомами, а также изготовление печатных агитационных материалов. С 5 до 13 февраля на телеканале "Беларусь 3" можно увидеть выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей.На сайте Центральной избирательной комиссии размещен график распределения эфирного времени.

Белтелерадиокомпания предоставила площадку для записи в студии на Макаенка, 9, а также в филиалах в регионах. Предвыборную программу необходимо вложить в 5 минут. Ужепрошли первые записи выступлений. Главный принцип - одинаковые условия для всех участников электоральной кампании. Для полного охвата аудитории выступление каждого кандидата в эфире сопровождается сурдопереводом.

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