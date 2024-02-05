3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Телеканал "Беларусь 3" начинает трансляцию выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей
Менее трех недель осталось до единого дня голосования. В Беларуси продолжается самый активный этап электоральной кампании - период агитации.К ней приступили зарегистрированные кандидаты.
Законодательством разрешено проведение собраний, пикетов, встреч с избирателями в местах, определенных исполкомами, а также изготовление печатных агитационных материалов. С 5 до 13 февраля на телеканале "Беларусь 3" можно увидеть выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей.На сайте Центральной избирательной комиссии размещен график распределения эфирного времени.
Белтелерадиокомпания предоставила площадку для записи в студии на Макаенка, 9, а также в филиалах в регионах. Предвыборную программу необходимо вложить в 5 минут. Ужепрошли первые записи выступлений. Главный принцип - одинаковые условия для всех участников электоральной кампании. Для полного охвата аудитории выступление каждого кандидата в эфире сопровождается сурдопереводом.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов