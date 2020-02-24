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Меньше уборки, больше отдыха: советы для ленивых
Редко кто называет уборку своим любимым занятием. В жизни есть место рутине и от нее никак не избавиться. Зато можно максимально оптимизировать процесс и тратить на него как можно меньше сил и времени. Эти простые советы помогут сделать уборку практически незаметной, а освободившееся время потратить на себя с большим удовольствием.
Мытье посуды
Оно из нелюбимых занятий для многих - мытье посуды. Чтобы ее было меньше после готовки, можно прибегнуть к простому секрету: использовать фольгу. Застелив ею противень или даже плиту, можно избежать ненужного мытья жира и остатков еды.
Вытирание пыли
Еще одна регулярная рутина по уборке дома - вытирание пыли. Чтобы сэкономить время на этом процессе, попробуйте использовать полироль для мебели. Она не только придает красивый блеск и сияющую чистоту всем поверхностям в доме, но еще и способствует тому, чтобы на них оседало меньше пыли.
Холодильник
Даже если мы стараемся поддерживать чистоту в холодильнике, время от времени какая-то еда все портит. Может разлиться молоко, потечь соус или выпасть из тарелки бутерброд с майонезом. Как результат - надо мыть полочки, потом сушить и натирать их, тратя много времени. Избежать трудоемкого процесса поможет обычная пищевая пленка, которой нужно аккуратно покрыть полочки. Теперь в случае утечки не нужно ничего мыть, просто заменить пленку.
Блендер
Блендер имеет сложное для мытья устройство и множество насадок. Сэкономить время поможет обычная логика. Согласно ей, мыть блендер можно точно так, как в нем готовить. Заливаем в него моющее средство и воду и включаем, чтобы хорошенько отмыть все внутренние части, а потом просто промываем под краном.
Используйте наши советы и пусть домашние хлопоты будут в радость.
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