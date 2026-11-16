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В Беларуси, где каждую мамочку окутывают заботой, где за ней сохраняется рабочее место, где выплаты и максимальная поддержка, где Год белорусской женщины, история об увольнении будущей мамы звучит дико. Но так ли все несправедливо? Очередное обращение в соцсетях разбирали в программе "В понедельник дойдет до Лукашенко".

Почти полмиллиона просмотров и 2,5 тыс. лайков набрало обращение к Президенту Беларуси, которое вызвало бурные обсуждения в социальной сети Threads. Екатерина Корчевская написала: "5 лет проработала на одном предприятии. Меня уволили за три месяца до выхода на больничный по беременности и родам, не предоставив ни одну вакансию. Уважаемый наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко, помогите, хочу осветить тему. Меня просто вышвырнули на улицу".

Разберемся более детально в этой истории. И начнем с того, что девушка сейчас работает на том же предприятии 5 дней в неделю. Комфортные условия труда рядом с домом. Не жалуется.

Екатерина Корчевская устроилась стволовым в РУП "Шахтострой" в 2021 году. Прежде чем приступить к работе, она прошла курсы, организованные этим же предприятием. Стволовой отвечает за спуск, подъем людей и материалов, подает сигналы машинисту.

Валентина Багинская, заместитель гендиректора РУП "Шахтострой" по персоналу, быту и идеологической работе:

"В связи с тем, что наше предприятие выполняет подрядные работы, мы принимаем людей на период строительства каких-то объектов, потому что дальше эти люди по профессии не применяются. Это практикуется вообще с начала строительства стволов в Беларуси, с Красной Слободы, Березы и так далее. И между строительством стволов проходит определенный период, иногда 2-3 года. И принимая на постоянную работу стволового, мы не можем его обеспечить работой между объектами".

С Екатериной, по словам Валентины Багинской, срочный договор был заключен не единожды. И даты окончания договора там прописываются.

"Мы специфическое предприятие. Мы единственные в Беларуси занимаемся этой работой. Мы не макаронная фабрика. У нас есть работа - мы работаем. Нет работы, соответственно, и люди, которые должны работать по профессиям на этих объектах, нам не нужны. Куда мы их денем? Когда потребуются такие профессии, мы даже пока не знаем, будет ли заказчик дальше строить новые рудники", - подчеркнул депутат Солигорского районного совета депутатов, главный энергетик РУП "Шахтострой" Роман Медник.

С Екатериной четырежды заключали трудовой договор, каждый раз прописывая конкретные сроки. Последний раз был период по 30 сентября 2026 года. Что к предприятию есть претензии, руководство узнало уже постфактум, когда с Екатериной расторгли трудовые отношения и из интернета.

quote Я думала, что, когда женщина беременна, она защищена в любой форме найма. Неважно, договор или контракт. Екатерина Корчевская

Разъясним, если заключен контракт, его автоматически продлевают на период беременности. Что касается срочного договора, если его срок истекает в период беременности, наниматель вправе прекратить с женщиной трудовые отношения. Все абсолютно законно.

Екатерина по срочному договору была не одна - 32 человека. Со всеми расторгли договор по завершению работ и согласно прописанному в договоре сроку. Они все знали об этом заранее. Были те, кто параллельно проходили курсы на "Шахтострое", чтобы переквалифицироваться и остаться.

Екатерина Корчевская:

"Осталось 3 месяца до больничного. Понятное дело, что меня никто нигде не захочет взять на работу. И у меня такая ситуация, что я осталась одна. И даже если бы был муж, все равно мы же работали. Обидно было бы потерять какие-то выплаты".

В компании 95 % штата - мужчины. Женщине в целом на конкретном предприятии подобрать работу сложно, к тому же, в таком положении.

Екатерина ждет мальчика, она на 22-й неделе. Но и в этой ситуации ей пошли навстречу. "29 октября у нас уволился контролер на контрольно-пропускном пункте. Мы предложили ей эту работу только в дневное время, выдали медкомиссию, но при прохождении медкомиссии выяснилось, что беременная женщина не может работать в службе охраны вообще. Учитывая человеческий подход, мы искали возможность вообще без вредных условий труда найти ей место работы", - обозначила Валентина Багинская.

Сейчас Екатерина следит за датчиками пожарной сигнализации. Контракт заключили на 3 года. Уже после девушка оставаться пока не планирует. О том, что устроилась на работу, в интернете ничего не писала. "Думала написать, но разные мнения негативные есть. Сейчас это все остро воспринимается. Поэтому пока отложила этот вопрос. Но, в принципе, да, можно и написать", - поделилась будущая мама.

Роман Медник:

"Она же понимала, что у нее срочный трудовой договор. Она понимала, что через определенное количество времени с ней договор расторгнут. Она могла бы тоже предпринять какие-то меры, пошла бы переобучение на курсы по другой профессии, возможно, мы бы искали другие варианты. Но она решила пойти другим путем".

"Я считаю, что это все было сделано сгоряча, необдуманно. И самое главное, что когда такое подхватывают всякие деструктивные каналы, вы знаете, это не несет пользы ни людям, которые размещаются в социальных сетях, ни нанимателю, - подчеркнул гендиректор РУП "Шахтострой" Денис Диулин. - Разные бывают истории и ситуации у людей, но человеческое отношение, открытость никто не отменял. Прийти практически в последний момент окончания трудовых отношений, если что-то не получилось, понести это через сеть, я считаю, это даже преступление определенное. На сегодняшний день мы закрыли эту тему, но из этого надо делать выводы".

quote Прежде чем куда-то писать, работающему человеку нужно обратиться непосредственно к своему нанимателю. Денис Диулин

Сейчас девушка на контракте, работает только в дневную смену. 31 декабря - последний рабочий день, а дальше больничный по беременности и родам, три года декрета.

В интервью девушка призналась, знала, что у нее срочный договор, знала, какого числа заканчивается, знала и на самых ранних сроках беременности об этом. Ее работа сезонная, трудоустроена под определенный объект - об этом в изначальном обращении к Президенту не было ни слова. Расторгли с ней трудовые отношения абсолютно законно. В этом случае нет ущемления прав беременной женщины. Предприятие пошло навстречу, несмотря на интернет-обращения, на негативные комментарии. Не забываем про деловую репутацию - объективно могли отстаивать, но женщине помогли.

Она же после декрета собирается сразу уволиться. Пост в Threads продолжает набирать просмотры, и там нет ни слова о том, что ей помогли. Тут лишним будет делать выводы, все на поверхности. Социальное государство не равно социальное иждивенчество. Но раз уж так решили вопрос, желаем девушке еще несколько месяцев спокойной работы и легкого течения беременности.