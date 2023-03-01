"Меня пробил холодный пот!" - Виталий Захарченко о первых минутах кровавого Майдана в Украине

Был звонок мне от главы администрации Киева Александра Попова. Он говорил: "Давайте сегодня завозить оборудование для новогодней елки на площадь". Я ему объяснил, что до тех пор, пока люди находятся на площади, этого делать нельзя. Около часа ночи, когда люди массово начали расходиться, я поговорил по телефону с руководителем Службы безопасности Украины и спросил его точку зрения по развитию событий. Он сказал:я считаю, что, слава богу, все закончилось. Вся информация идет о том, что все закончилось, потому что фактически с 21 числая просто жил в кабинете, два часа в сутки удавалось поспать. Около трех часов ночи я приехал к себе домой. Завел часы на 6:30. Утром включил телевизор сразу, когда проснулся. Он у меня был настроен на Пятый канал. И Пятый канал демонстрирует большое количествомашин скорой помощи, побитых людей.

Виталий Захарченко, министр внутренних дел Украины (2011-2014 гг.)