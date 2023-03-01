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"Меня пробил холодный пот!" - Виталий Захарченко о первых минутах кровавого Майдана в Украине

"Меня пробил холодный пот!" - Виталий Захарченко о первых минутах кровавого Майдана в Украине

В фильме легендарного Оливера Стоуна "Украина в огне"на"Беларусь 1"тогдашний министр внутренних дел (2011-2014 гг.) Виталий Захарченкорассказал, как происходили события на Майдане.

Первые массовые выступления начались 21 ноября. Сначала акции проходили мирно. На эти акции приходили люди разных категорий, это были молодые и пожилые люди, приходили с детьми. Было понятно, что с их стороны есть доверие к власти, в том числе правоохранителям, потому что свободно выходили, и никакихнамеков на то, что в отношении этих манифестантов будут применяться какие-то силовые меры воздействия, просто не существовало, констатировал Виталий Захарченко.

На охрану общественного порядка правоохранители выходилибезогнестрельного оружия. "Но среди митингующих уже были замечены нами радикалы, которые относились к правым партиям, неофашистским организациям, - вспоминает бывший министр МВД. - И 24 ноября они осуществили первую агрессивную акцию. Было первое нападение на Кабинет министров Украины и первое нападение на сотрудников, правоохранителей, которые охраняли. Второе нападение на сотрудников Службы безопасности Украины произошло 25 числа, затем - небезызвестные события 30 ноября".

Поворотным моментом Евромайдана стали события 30 ноября.Хотя они получили широкую огласку впрессе, то, что там произошло на самом деле, так и осталось невыясненным.

Был звонок мне от главы администрации Киева Александра Попова. Он говорил: "Давайте сегодня завозить оборудование для новогодней елки на площадь". Я ему объяснил, что до тех пор, пока люди находятся на площади, этого делать нельзя. Около часа ночи, когда люди массово начали расходиться, я поговорил по телефону с руководителем Службы безопасности Украины и спросил его точку зрения по развитию событий. Он сказал:я считаю, что, слава богу, все закончилось. Вся информация идет о том, что все закончилось, потому что фактически с 21 числая просто жил в кабинете, два часа в сутки удавалось поспать. Около трех часов ночи я приехал к себе домой. Завел часы на 6:30. Утром включил телевизор сразу, когда проснулся. Он у меня был настроен на Пятый канал. И Пятый канал демонстрирует большое количествомашин скорой помощи, побитых людей.
Виталий Захарченко, министр внутренних дел Украины (2011-2014 гг.)

Вооруженные резиновыми палками бойцы спецназа атаковали мирных протестующих. Это случилось в ранние утренние часы. Очевидцы утверждают, что полицейские действительно применяли дубинки.


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Моя первая реакция, чтоМайдан пострадал от действий полиции, была мгновенной. Нужно было расследовать, кто дал приказ разгонять митингующих. Я был противником того, чтобы к митингующим применялась сила и нарушали права людей.
Виктор Янукович, Президент Украины (2010-2014 гг.)
Такие решения АлександрПоповпринимать не мог. А кто для него был самым высоким руководителем? Для Поповасамый большой руководитель- глава Администрации Сергей Левочкин.
Виталий Захарченко

Удивительно, но Сергей Левочкин - близкий друг многих американских политиков.


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