Меню, нормы и стоимость обедов - в Беларуси с 1 сентября школьные столовые заработают по-новому

В Беларуси с 1 сентября школьные столовые заработают по-новому. Изменения затронут меню, возрастные нормы, стоимость обедов, а также ассортимент продукции в буфетах. Что важно, учитываются вкусы молодого поколения, но с акцентом на качество и пользу.

Расскажем о новациях в школьном питании.

Что ждет учащихся с 1 сентября

Угодить вкусам современным детям - та еще задача со звездочкой. Однако главный приоритет государства остается прежним: чтобы каждый ученик вне зависимости от возраста и класса питался вкусно, а самое главное - полезно. Поэтому сегодня школьное меню адаптируется под реальные аппетиты юных гурманов. И первое, что ждет школьников с 1 сентября, так это единый комплекс для одноразового питания. Тому, кто учится в первую смену, будет организован второй завтрак, тому, кто во вторую, - полдник. Каждый прием пищи включает 3 обязательные позиции: свежий салат, горячее блюдо и напиток. При этом меню теперь составляется для трех возрастных групп: с 1-го по 5-й, с 6-го по 8-й и с 9-го по 11-й классы.

Людмила Крупская, директор комбината школьного питания Минска:

"Изменения обусловлены тем, что ребенок 11 лет съедал точно такую же порцию, как и ребенок 17 лет. И, конечно же, образовывались пищевые отходы, понимая, что этому ребенку по калорийности надо меньше, по распределению питательных веществ. Поэтому было принято решение разделить детей, соответственно, каждому возрасту, каждому классу определить свой калораж и свое распределение питательных веществ, соответственно, денежные нормы".

Касательно стоимости, то второй завтрак для учащихся с 1-го по 5-й классы составит 2 рубля 41 копейку, для 6-х, 7-х и 8-х - 2 рубля 64 копейки, для старшеклассников он обойдется почти в 3 рубля. Те ребята, которые посещают группу продленного дня, цена полноценного обеда - 3 рубля 45 копеек.

Более 70 % школьников (это более 1 млн ребят) получают бесплатное горячее питание за счет госбюджета. Такая льгота предоставляется всем учащимся младших классов, а также учащимся всех классов в сельских школах. Бесплатно питаются льготники из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды и ребята из спортивных классов.

Что касается самого рациона, то школьное меню станет разнообразнее. Расширится ассортимент продуктов, разрешенных в детском питании. В рацион включили качественные готовые полуфабрикаты из мяса, рыбы и овощей. Сняты и некоторые прежние табу, в том числе по использованию мясных паштетов, сала и хлебобулочных изделий. В меню останутся по-прежнему топовые блюда, которые пользовались спросом в прошлом году у школьников: это наггетсы, блинчики с различными начинками, пельмени, куриные биточки с сыром и не только. Самое главное, что все позиции без усилителей вкуса, красителей и консервантов. Все согласно детской диететике.

Владимир Долженков

Владимир Долженков, замминистра образования Беларуси:

"Учитывая самое главное - вкусовые предпочтения ребят, мы говорим о том, что при организации школьного питания нормы натуральные являются рекомендуемыми. Это позволяет руководству школьных столов, кто организует это питание, приготовить пищу из тех продуктов, которые предпочитают дети. Кроме того, предлагается чаще менять рационы из вкусовых предпочтений обучающихся. Во взаимодействии с Министерством здравоохранения мы пересмотрели ряд натуральных норм и уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом".

Также из новинок преобразится буфетная зона. Появятся торговые автоматы с едой и напитками от отечественных производителей. Такие системы уже работают в четырех школах столицы. В новом учебном году планируется добавить еще пять.

Людмила Крупская

Людмила Крупская, директор комбината школьного питания Минска:

"Вендинговые аппараты позволяют нам снизить нагрузку на буфет. Сегодня школьная перемена длится 15 минут. И за это время всем школьникам хотелось бы приобрести продукцию в буфете. И, безусловно, не каждый успевает это сделать, поэтому установка вендингов позволяет в какой-то мере решить этот вопрос".

Каждую четверть среди школьников проводят анкетирование. Их результаты напрямую влияют на изменения меню. В итоге юных гурманов регулярно радуют вкусными, сбалансированными и качественными блюдами, а это залог здоровья и отличной учебы.