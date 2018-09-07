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Мэр Андрей Шорец вручил почетные грамоты 41 минчанину
Ко Дню города отметят лучших профессионалов. Сегодня во Дворце культуры профсоюзов мэр Минска Андрей Шорец вручил почетные грамоты 41 минчанину. Среди мастеров кондитеры, спасатели, медики. Все, кто работает самоотверженно и действительно любит свою профессию. С лучшими познакомилась Юлия Токарь.
Вот так всегда на старте и всегда готов прийти на помощь. Команда спасателей Петра Третьякова - водолазы, инструкторы, матросы - сейчас отрабатывают экстренные случаи. На самом деле во время этих учений никто не пострадал, но они тоже ответственные.
Начальник спасательной станции Петр Третьяков вот уже 20 лет работает в ОСВОДе. Любовь к воде у него с юности - он кандидат в мастера спорта по плаванию. А его профессиональные навыки как руководителя отмечают и сами коллеги.
Среди лучших и Анастасия Кавгореня. Профессиональный кондитер превращает десерты в настоящие шедевры. Трехэтажный торт с эффектом 3Д, ягодные эклеры в украшении не уступают художникам. А предпочтение отдают штучным ингредиентам.
Отмечать лучших профессионалов своего дела накануне Дня города стало уже хорошей традицией. Завтра во Дворце культуры назовут "Минчанина года".
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