Мэр Минска оценил возможности и ассортимент парниково-тепличного комбината
Производство качественного продовольствия для нужд столицы и всей страны. Мэр Минска Владимир Кухарев оценил возможности и ассортимент парниково-тепличного комбината. Предприятие постоянно развивает технологическую базу, своих овощей и зелени на прилавках магазинов будет достаточно. На собственных площадях выращивают томаты и огурцы, а также баклажаны, перец, щавель, лук.
Особое внимание и цветочной продукции. Розы собственного производства пользуются спросом. Сейчас на комбинате активно выращивают цветы и для формирования декоративных композиций на городских улицах.