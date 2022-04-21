Мэр Минска оценил возможности и ассортимент парниково-тепличного комбината

Производство качественного продовольствия для нужд столицы и всей страны. Мэр Минска Владимир Кухарев оценил возможности и ассортимент парниково-тепличного комбината. Предприятие постоянно развивает технологическую базу, своих овощей и зелени на прилавках магазинов будет достаточно. На собственных площадях выращивают томаты и огурцы, а также баклажаны, перец, щавель, лук.