3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мэр Минска проверил ход реставрации поликлиники и школы в Заводском районе
Инспекция социальных объектов и контроль их реставрации. Мэр Минска Владимир Кухарев оценил ход капитального ремонта 36-й поликлиники Заводского района. Плановую реконструкцию начали в конце прошлого года. Согласно плану, проведут утепление фасадов, внутреннюю отделку, перекладку инженерных сетей и перепрофилирование некоторых помещений. Этот объект очень востребован у жителей микрорайона - темпы ремонта будут наращивать. Предварительный срок завершения работ - январь 2023 года. Мэр также посетил среднюю школу № 210, находящуюся по соседству. Здание также на реконструкции.
Активная работа ведется и в рамках создания новых объектов. Так, совсем скоро введут в строй новое здание 9-й детской поликлиники по улице Долгобродской, завершается строительство амбулатории в жилом районе Сокол.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе