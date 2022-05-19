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Мэр Минска проверил ход реставрации поликлиники и школы в Заводском районе

Инспекция социальных объектов и контроль их реставрации. Мэр Минска Владимир Кухарев оценил ход капитального ремонта 36-й поликлиники Заводского района. Плановую реконструкцию начали в конце прошлого года. Согласно плану, проведут утепление фасадов, внутреннюю отделку, перекладку инженерных сетей и перепрофилирование некоторых помещений. Этот объект очень востребован у жителей микрорайона - темпы ремонта будут наращивать. Предварительный срок завершения работ - январь 2023 года. Мэр также посетил среднюю школу № 210, находящуюся по соседству. Здание также на реконструкции.

Активная работа ведется и в рамках создания новых объектов. Так, совсем скоро введут в строй новое здание 9-й детской поликлиники по улице Долгобродской, завершается строительство амбулатории в жилом районе Сокол.

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