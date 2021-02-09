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Мэр Минска Владимир Кухарев сегодня в проекте "Разговор у Президента

На сколько квадратов прирастет столица и города-спутники? Инвестпроекты и дорожные развязки, а также работа ЖКХ и обеспечение микрорайонов качественной питьевой водой. Об этом и не только расскажет мэр Минска Владимир Кухарев сегодня в проекте "Разговор у Президента". Смотрите сразу после "Панорамы".

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