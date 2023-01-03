Мэр Минска во 2-м роддоме столицы поздравил маму с рождением дочки

Такого Нового года у меня, конечно, не было еще в жизни. Случилось действительно новогоднее чудо. Дома ждет сестричка, муж. Все счастливы. Все встречали Новый год, волнительно, ждали, когда я им сообщу. Конечно, будет у нас теперь двойной праздник в семье.

Маргарита Орловская, мама