3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мэр Минска во 2-м роддоме столицы поздравил маму с рождением дочки
В новогоднюю ночь мамой во второй раз стала и Маргарита Орловская. Имя для дочери родители еще выбирают. Малышка появилась на свет во 2-м столичном роддоме после боя курантов, в первую минуту нового.
Сюда с почетной миссией от главы государства с поздравлениями приехал мэр Минска Владимир Кухарев.
Такого Нового года у меня, конечно, не было еще в жизни. Случилось действительно новогоднее чудо. Дома ждет сестричка, муж. Все счастливы. Все встречали Новый год, волнительно, ждали, когда я им сообщу. Конечно, будет у нас теперь двойной праздник в семье.
Наше государство настроено на то, чтобы оказывать социальную поддержку всем нуждающимся. Много строим медицинских учреждений, больниц, родильных домов, которые оснащены самым современным оборудованием. И, конечно же, созданы все условия, чтобы все прошло хорошо, и дети рождались здоровыми на радость всем нам.
Всего же 1 января в стране родились 110 малышей. 26 из них осчастливили родителей в новогоднюю ночь.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов