Мэр Витебска провел экскурсию для съемочной группы АТН по улицам фестивальной столицы

Витебск уже живет фестивалем. Каждый год к началу праздника в городе появляется новый объект инфраструктуры.

Ольга Масловская встретилась с председателем Витебского горисполкомаНиколаем Орловым. Градоначальник лично провел экскурсию для съемочной группы АТН по улицам фестивальной столицы.

- Николай Валерьевич, многие объекты городской инфраструктуры в разные годы появились благодаря фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске", как, например, архитектурный ансамбль Летнего амфитеатра или гостиница "Лучеса". В этом году чем удивит древний город гостей?

-Украсит город появление в нем колеса обозрения, возвращение синему дому его первоначального цвета и появление на улице Ленина у Летнего амфитеатра скульптуры "Цветочница", которая отражает, наверное, и дух фестиваля, и тех женщин, которые в течение многих десятилетий продают цветы и дарят настроение и гостям, и участникам фестиваля. В этом году город изменит вид моста Тысячелетия и подходы к площадке концертного зала. Приобрели несколько иные очертания сквер Кирова, перекресток Кирова и Димитрова, и оформление не только улицы Кирова цветочными композициями, но и те цветочные композиции, которые появились практически по всему городу.

- К фестивалю готовится и город, и его жители, конечно, предприятия. Для них это возможность как минимум презентовать свою продукцию на выставках-ярмарках, а еще лучше - выгодно продать. Какие бонусы от "Славянского базара" получает городской бизнес?

-Что для города? Мне очень важно это настроение горожан, потому что и гости, и горожане, посещая подобные мероприятия, получают, наверное, неописуемое удовольствие. И не только женщины, но и раскошеливающиеся мужчины. А для городской казны это пополнения в виде поступления налогов. Налоги, реализация новых программ, задумок. Поэтому еще раз отмечу в комплексе: это настроение участников праздника и городская казна.

- Фестивалю уже 31 год. Долгожитель на постсоветском просторе и самый масштабный форум искусств в Восточной Европе. На Ваш взгляд, в чем сила "Славянского базара"?