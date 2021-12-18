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Дебютная коллекция одежды с яркими высказываниями Президента - ажиотаж в магазине "Первый"
Одеться в цитаты Президента.Яркие фразы главы государствав дебютной коллекции одежды.Сегодняв Минске открылся первый магазин Первого. Откровенно говоря, такого ажиотажа не ожидал никто. Футболки и байки с цитатами от Александра Лукашенкоразбирали как горячие пирожки. На открытии побывала и Ольга Медведь.
На Победителей, 65, в ТЦ "Замок", открылся первый магазин "Первый". Небольшой обзор ассортимента,запоминайте маршрут.
2-й этаж шопинг-молла, небольшой павильон, оформлен лаконично, ничего лишнего. В качестве декора на стенах то, что уже не вырубишь и топором - фразы Президента БеларусиАлександраЛукашенко, которые стали поистине крылатыми.
"Это уникальный продукт. Я лично не слышала, чтобы у какого-то другого Президента были мерчи".
"Купил себе худи. Факты на стол, я считаю, это очень круто, когда Президент с народом общается вот таким образом".
Такого ажиотажа не ожидал никто. Люди приходили еще задолго до открытия магазина и очередь меньше не становится, ожидают даже за пределами. Еще такая же очередь, такое же количество людей. Будем надеяться, что маечек и баечек с заветными фразами хватит всем.
Совершить покупку пришли и высокие гости. Вот в хвосте очереди председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, свой мерч от Лукашенко ждут и заместительглавы Администрации ПрезидентаИгорь Луцкий, и министр информации Владимир Перцов. А также сотни белорусов, которые приехали на открытие "Первого" со всех уголков страны.
Мы приехали из города Молодечно для того, чтобы купить новогодние подарки, принты. "Президентами не становятся, президентами рождаются" - это принт для мужа, а для себя только факты. Эти цитаты иногда помогают жить, становятся девизом жизни.
Не исключено, что мерч Первого в будущем отправится на орбиту. Среди покупателей замечен и самый космический белорус - Олег Новицкий.
Мне очень нравится, что фразы действительно крылатые и то, что огромное количество людей стоит в очереди, чтобы купить такую вещь и с гордостью и почетом носить ее.
Хорошо, что много молодежи пришло. Это показывает уровень популярности Президента, говорит, скорее всего, что эта продукция будет пользоваться популярностью.
В продаже 5 принтов. Выражения главы государства, которые в народе разобрали на цитаты. Самая популярная, которую скупали по 40 коробок в одни руки, - "никакой чрезвычайщины - раздевайся и работай".
Также в топ-3 слова Президента о любимой Беларуси из выступления с Посланием к парламенту и народу в 2020 году.
Дизайн мерча разработали белорусские журналисты, майки с цитатами Александра Лукашенко стали подарком ему на день рождения от пула Первого. Конечно, аналогичные захотели и патриоты. Только для первого дня реализации Беллегпром отшил 3800 изделий с размерным рядом от ХС до 3ХЛ. Цена брендированной продукции более чем демократичная: майка в магазине "Первый" стоит ровно Br20, байка женская - 40, а мужская обойдется в 45.
Впереди у нас Рождество, Новый год, поэтому мы понимаем, что объемы тех фраз, которые покажутся наиболее популярными, должны быть просто в таких количествах, чтобы вот пришел человек, и если нужно 40-50 коробок, значит есть возможность купить.
За 3 недели сделали сам проект, разработали майки, логотипы согласовывали. На мой взгляд, это все очень оперативно произошло. Поэтому, конечно, такой ажиотаж - нам очень приятно".
Хоть ожидание в очереди порой длилось полтора часа, покупатели не уходили и не унывали.
Эксклюзивный продукт взорвал и соцсети. Моментально в Instagram и Facebook разлетелись фото с заветными покупками. Майки, байки, благодарность и множество лайков. А кому-то приехал и личный подарочный бокс. Сегодня мерч в тренде, его решили поддержать и мы.
К слову, у шоурума есть свой Instagram-аккаунт. Пока там лишь эмоции первого дня, дальше - больше. Ведь впереди Рождество и Новый год и "Первый" готовит сюрпризы в праздничной коллекции.
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