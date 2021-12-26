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#мерчПервого с цитатами - ставшие крылатыми фразы Президента появились на футболках и майках
Самый актуальный дресс-код, чтобы быть в тренде! А в тренде сейчас фирменный стиль с подачи нашего Президента. Согласитесь, это классная идея: яркие и меткие цитаты первого лица на самом виду! Сразу же было море желающих прибрести #мерчПервого с цитатами. Не жалуются на спрос в магазине и сегодня.
- Просто Александр Лукашенко очень часто бьет не в бровь, а в глаз!
- Моя любимая фраза: "Факты на стол!" - убийственная для оппонентов.
- А я думала, тебе больше понравится "Любимую не отдают!".
Все эти ставшие уже крылатыми выражения - не случайные фразы. Сказаны остро, точно, с харизмой. И про политику, и про страну, и про людей. Все они ушли в народ, так как нашли отклик у белорусов. И, наверное, как нельзя лучше эти высказывания отражают личность нашего Президента - человека слова и дела!
Вспомним яркие моменты и мы в видеоформате, заодно и пару своих находок добавим - может, и их возьмут на заметку производители актуального ассортимента.
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