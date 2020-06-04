Меры по минимизации рисков распространения инфекции

Владельцам магазинов, кафе и мастерских МАРТ по согласованию с Минздравом рекомендует обеспечить работников средствами защиты: масками и антисептиками. Выпечку и другие пищевые продукты продавать в упаковке, на кассах рассчитывать в перчатках, а также проводить дезинфекцию помещений. Такие меры принимаются для нераспространения коронавирусной инфекции. Касается это и крупных объектов,и точекпродаж фруктов, овощей в палатках, а также интернет-торговли. Некоторые пока пренебрегают такой профилактикой.В случае нарушений во время мониторинга всю информацию отправят местным властям. А они могут и оштрафовать руководителей торговых точек, общепита и бытового обслуживания.



