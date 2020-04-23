ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы. Большое совещание во Дворце Независимости

Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, все предложенные меры специалисты изучат, но будем в первую очередь действовать по ситуации.

Большое совещание во Дворце Независимости

Об этом и не только - большой разговор на совещании во Дворце Независимости. Александр Лукашенко собрал руководство страны, чтобы обсудить первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы. Конечно, отдельный фокус на систему здравоохранения и образования. По этим направлениям есть вопросы, которые требуют безотлагательного разрешения. Также Президент подчеркнул, что ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике. Подробности в следующих выпусках новостей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все