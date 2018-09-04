Меры по снижению платы за общежития обсудило руководство профсоюзов

Несколько месяцев федерация держит этот вопрос на контроле. Летом правительство утвердило понижающие коэффициенты для расчета оплаты проживания, но собственники ограничились минимальным снижением. А потому заметно удешевить коммунальные платежи в общежитиях не удалось. Теперь предложено выработать единые подходы по всей стране. Разрабатывать ценовую политику будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Динамику платы за общежития профсоюзы отслеживают в рамках общего мониторинга цен на товары и услуги.Он проводится уже больше года. На данный момент в стране в целом стабильная ситуация по ценам на продукты. В группе риска, где отмечено повышение, только бобовые, пшено и мясо птицы.