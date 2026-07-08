Мест хватит всем: Иванец рассказал о приеме в вузы без экзаменов и бюджетных местах в 2026 году

Министр образования Беларуси Андрей Иванец в "Актуальном интервью" рассказал, повлияют ли на общий конкурсный отбор поступающие без экзаменов на тех, кто подает документы на общих основаниях.

Сегодня в Беларуси делают акцент на поддержку региональных вузов, и ребята-медалисты, победители областных олимпиад, имеют исключительную возможность без экзаменов поступить в региональный вуз, фактически реализовать себя на своей малой родине. Ребята-победили республиканских и международных олимпиад могут поступить без экзаменов и в минские вузы.

Факт В 2025 году в вузы порядка 5,4 тыс. человек были приняли без экзаменов.

С одной стороны, это достаточно внушительная цифра. Но в 2026 году насчитывается 33 тыс. бюджетных мест, а всего набор будет более чем 48 тыс., поэтому, уверен министр образования, мест хватит всем, и каждый сможет поступить на ту специальность и в тот университет, который выбрал.

"В первую очередь, сегодня увеличение количества бюджетных мест обусловлено востребованностью в экономике определенных специалистов. Для развития инновационной экономики важны инженерные кадры. Всегда в топе находятся медики, потому что здоровье и жизнь каждого человека являются одними из важнейших приоритетов государства. Нужны и педагоги. Увеличение количества бюджетных мест в первую очередь произошло за счет инженеров, медиков и будущих педагогов", - констатировал Андрей Иванец.

Фото: magnific.com