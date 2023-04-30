Место памяти: Озаричи - 10 дней ада для 50 тысяч мирных жителей

Увидеть истину и боль за стелами, прямо глядя в болото и на распечатанные фото, сделанные тут же, в первый день освобождения концлагеря Красной армией. Эти гранитные панно разместят на "Камнях прозрения". Так новый мемориал видит архитектор Сергей Первицкий. Он вместе с коллегами переосмыслил и смерть деревни Ола, где за пару часов расстреляли и подожгли почти две тысячи жителей. В Озаричах же спроектированы свои символы.



Сергей Первицкий, главный архитектор проекта "Реконструкция мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти":

Человек может от существующего памятника пройти по территории мемориала, выйти к вот этой стене памяти. На внутренней плоскости башни предусмотрена гравировка воспоминаний выживших узников. То есть воспоминания, конечно, очень тяжелые. Прочтя воспоминания и пройдя насквозь башню, есть возможность выйти на площадку, которая нависает над болотом, и увидеть собственно ту местность, где люди вынуждены были выживать. Полтора метра над уровнем смерти. Пока приезжие не могут дойти до заболоченной территории. Ее окантуют кресты - символы страданий и скорби. Они не будут выше того мемориала, которому несут цветы с 1992 года. Такие условия для историко-культурной ценности. В комплекс впишут и скульптурное посвящение военным медикам.

Зинаида Хлебовец, руководитель музея памяти жертв Озаричского лагеря смерти

