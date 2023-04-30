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Место памяти: Озаричи - 10 дней ада для 50 тысяч мирных жителей
В преддверии Дня Победы вся страна возложит цветы и почтит минутой молчания павших в Великой Отечественной войне.
Места встречи неизменны - от маленьких обелисков до мемориальных комплексов. Таких в Беларуси 7238. Большую часть нашли и придали статус мест священных и неприкосновенных неравнодушные белорусы.
Как на месте бывших сельхозполей и лесов из неговорящих камней росли громкие места памяти. Об этом вторая серия проекта "Беларусь созидающая". Премьера цикла репортажей к Году мира и созидания стартовала накануне. Забытые видеоархивы, а также воспоминания историков, архитекторов и местных жителей. От Красного Берега и урочища Пески к Тростенцу, Боркам. Зритель увидит подробности 6 мая.
Остановимся в Озаричах, где ведется строительство мемориального комплекса. Подробности у Лидии Заблоцкой.
Наталья Евстратовская, жительница г. п. Озаричи:
Со всего нашего района гнали людей. Это была цель просто уничтожить весь наш народ, что они и делали. И деток, много взрослых, много и пожилых людей травили тифом, уничтожали, топтали ногами.
Это дело рук 9-й немецкой армии. События марта 1944-го признают военным преступлением на Нюрнбергском процессе.
Зинаида Хлебовец, руководитель музея памяти жертв Озаричского лагеря смерти:
Когда немецкая армия начала отступать, она придерживалась тактики выжженной земли, вся инфраструктура уничтожалась. А что делать с гражданским населением? Принимается решение: население гнать в прифронтовую зону. Немцы опасались якобы связи гражданского населения. Часть может влиться в ряды Красной армии, а потом здесь уже было очень развито партизанское движение.
Озаричский лагерь смерти - первый, где применили бактериологическое оружие. Людей, заражающихся сыпным тифом от других, оставили умирать на болоте. Температура от 0 до минус 15. Без костров и с водой из луж и грязи для еды и питья. 10 дней ада для 50 тысяч мирных жителей.
Только в воспоминаниях узников за 10 дней упоминается только 2 раза, что привозили хлеб. Люди голодали. Судебно-медицинской комиссией установлено, что люди умирали от сыпного тифа, воспаления легких, туберкулеза, переохлаждения, истощения. Когда люди пытались согреться, запалить спичку или поджечь хворост, который собрали на болоте, то охранники бросали ручные гранаты.
Итого уничтоженных жизней в границе Озаричского лагеря смерти - 20 тысяч. Это женщины, дети и старики. Их тела - в болоте и в специально выкопанных ямах у поселков Озаричи, Дерти, Подосинник. Перезахоранивать родственников запрещалось из-за инфекции.
Время пыталось лечить это место. Чтобы не забывали, приезжий учитель истории Макатров лично обратился в Домановичский райком партии с целью поставить первый памятник. Аргументами выступали записанные от руки воспоминания выживших узников.
Наталья Евстратовская, жительница г. п. Озаричи:
Каждый праздник, а кто, когда и воскресенье, все шли туда. Там же и детки маленькие, и пожилые, там же и родственники наши. Все ходили, цветки носили каждый раз.В 1992-м мемориал реконструировали. В десяти шагах от дороги установили три стелы, как олицетворение системы из трех концлагерей. В дополнение к строгому памятнику - краткая информация о месте событий.
Прочувствовать те условия, что испытывали узники особенно в марте месяце, в феврале месяце, можно только когда мы подходим близко к самому болоту. Это действительно место, пропитанное кровью, горем, страданиями.
Голгофа Полесья о себе говорит тихо и ненавязчиво. И, увы, такого впечатления, как Хатынь, Борки, Ола, Тростенец на первый взгляд не производит. Поэтому решено пересказать трагедию языком эмоциональной архитектуры.
Дмитрий Гайкевич, директор ОАО "Институт Гомельгражданпроект":
Мы с особыми чувствами выполняем эту задачу, особо по мемориалам. Потому что это та память, которую мы должны сохранить и передать своим детям. Мы включились в эту работу с такой же трепетностью, как хотелось бы ее передать.Сергей Первицкий, главный архитектор проекта "Реконструкция мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти":
Впервые туда поехали мы в мае прошлого года. Мы съездили в музей, поговорили с музейными работниками. А после уже поехали, собственно, на сам объект. Место, конечно, производит впечатление гнетущее. То есть, проезжая по трассе и глядя на весеннюю зелень, этого не чувствуешь. А вот стоит пройти по лесу, подойти к болоту… Эмоции, эмоции неизбежные, эмоции зашкаливают.
Увидеть истину и боль за стелами, прямо глядя в болото и на распечатанные фото, сделанные тут же, в первый день освобождения концлагеря Красной армией. Эти гранитные панно разместят на "Камнях прозрения". Так новый мемориал видит архитектор Сергей Первицкий. Он вместе с коллегами переосмыслил и смерть деревни Ола, где за пару часов расстреляли и подожгли почти две тысячи жителей. В Озаричах же спроектированы свои символы.
Сергей Первицкий, главный архитектор проекта "Реконструкция мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти":
Человек может от существующего памятника пройти по территории мемориала, выйти к вот этой стене памяти. На внутренней плоскости башни предусмотрена гравировка воспоминаний выживших узников. То есть воспоминания, конечно, очень тяжелые. Прочтя воспоминания и пройдя насквозь башню, есть возможность выйти на площадку, которая нависает над болотом, и увидеть собственно ту местность, где люди вынуждены были выживать. Полтора метра над уровнем смерти. Пока приезжие не могут дойти до заболоченной территории. Ее окантуют кресты - символы страданий и скорби. Они не будут выше того мемориала, которому несут цветы с 1992 года. Такие условия для историко-культурной ценности. В комплекс впишут и скульптурное посвящение военным медикам.
Здесь будет музей, будет музей по площади, сопоставимый с тем, который реализован в Оле. Благодаря тому, что этот объект обеспечен инженерной инфраструктурой, то есть он будет чуть более насыщен энергетически. Вот это здание площадью 180 квадратных метров. Уже на стадии проектирования строительства объекта будет продумана музеефикация.
Саму же пропитанную кровью территорию сейчас ювелирно очищают и подготавливают к новой геометрии. Строители и проектировщики поставили себе дедлайн: объект должен быть готов к 7 ноября.
Наталья Евстратовская, жительница г. п. Озаричи:
Где сносят памятники, это просто невежество. Столько, столько там уничтожили наших людей. А сколько их по всей Беларуси. Чтобы так над людьми издеваться, это страшно, это жестоко. Мы знаем, что наш долг туда идти. Это наш долг, потому что они ушли, чтобы мы жили. Сейчас они ни в чем не виновные лежат под обелисками, стелами, крестами и мемориалами. Всего 7238 мест. Статистику озвучило Министерство обороны в январе. Цифра не окончательная.
Неизвестно, сколько судеб белорусов сожгли нацисты, уничтожая следы своих спланированных акций. Что чувствовали простые люди за секунды до конца своей жизни? Или когда убивали родителей и детей у них же на глазах?
Об этом рассказывают памятники. Ужасы застыли в мраморе, бетоне, буквах и силуэтах. Ола, Борки, Красный Берег, Тростенец, Яма. Их чувствуем.
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