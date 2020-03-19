Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Места установки камер контроля скорости на трассах Минской области

На трассах Минской области с 19 марта по 12 апреля будут работать мобильные датчики контроля скорости.

Камеры будут установлены:

  • М4 Минск - Могилев (направление на г. Могилев), 28 км 630 м, ограничение скорости для всех видов транспортных средств - 90 км/ч;
  • Р43 граница России - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи (д. Туча Клецкого района), 418 км 900 м, ограничение скорости для всех видов транспортных средств - 60 км/ч;
  • Р23 Минск - Микашевичи, 58 км 600 м, ограничение скорости для легковых авто - 100 км/ч, грузовых - 70 км/ч, автобусов и мотоциклов - 90 км/ч.

