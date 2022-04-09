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Местные органы власти будут назначать проверенных подрядчиков и контролировать стоимость капремонта в жилфонде - Андрей Хмель
Какие могут быть проблемы при проведении капитального ремонта, рассказал в проекте "Вопрос номер один" министр ЖКХБеларуси Андрей Хмель.
"Часто вопрос в подрядчиках, которые не могут в рамках договорных обязательств эти обязательства выполнять, - пояснил Андрей Хмель. - Например, бывают такие случаи, когда организация выиграла тендер на капитальный ремонт жилого дома, начала работу, можно сказать, все развалила и по каким-то причинам не смогла ее завершить".
Министр подчеркнул, что сегодня стоит задача исключить эти моменты в корне. "Готовятся такие подходы, чтобы местные органы власти могли назначать проверенных подрядчиков. Естественно, будет контролироваться стоимость капитального ремонта, - отметил Андрей Хмель. - Тем самым мы исключим обращения граждан в части некачественного проведения капитального ремонта и капитального ремонта с затягиванием сроков".
Руководитель министерства привел цифры, что на конец 2021 года полторы сотни объектов превышали нормативные сроки строительства.
Интервью министра ЖКХ Беларуси Андрея Хмеля в проекте "Вопрос номер один" смотритена
Агентства теленовостей.
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