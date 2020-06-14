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Местные власти по всей стране поддерживают бизнес. Подробности в "Главном эфире"

Местные власти по всей стране подсчитывают суммы поддержки для частных фирм и предприятий, наиболее пострадавших из-за закрытых границ и пандемии. Так, в Витебской области объем помощи превысит 4 миллиона рублей. Решения о снижении и отсрочке налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы принимают в комиссиях. Например, в Могилеве в ней работают около двух десятков человек во главе с первым заместителем председателя райисполкома. Заседания проводят по мере поступления заявок. И к каждой индивидуальный подход.

Смотрите в "Главном эфире"

Как работают сегодня местные власти для того, чтобы сохранить бизнесы, а соответственно и рабочие места? Наши корреспонденты поговорили с теми, кому уже помогли и чью заявку только рассматривают. Подробности смотрите сегодня в 9 вечера в

"Главном эфире".

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