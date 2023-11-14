"Местные жители буквально зарылись под землю" - военный политолог объяснил, почему США проиграли войну во Вьетнаме

Американцы во Вьетнаме испытали все прелести современной тоннельной войны. Считается, что именно в "тоннелях Кучи" Вашингтон проиграл свою битву.

Местные жители в буквальном смысле зарылись под землю, построив там огромные подземные города. И оснащенная по последнему слову техники "сверхдержава", которая не брезговала даже геноцидом во вьетнамских деревнях, в итоге вынуждена была уйти ни с чем.

Они пытались в этих туннелях вести боевые действия. Притом эффективность была довольно невысокой, а смертность, к сожалению для военнослужащих США, высокая. То есть, уходя под землю, до 50 % личного состава не возвращалось. Притом что они брали с собой взрывчатку, пытались делать заграждения, завалы. Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова

Американцы вливали в туннели печально известный "агент оранж" (оружие массового поражения, содержащее опаснейший мутаген диоксин, который вызывает онкологические заболевания, подавляет иммунную систему и приводит к появлению на свет детей с мутациями) даже создали боевое подразделение "туннельные крысы", однако бравые двухметровые качки дяди Сэма банально застревали в этих самых туннелях, ведь ширина и высота такого пути редко превышала 100 см.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/1a6/v8v5wg7o7dw2dwz9i94hpjclzzcyp429.png

Туннели были очень узкими, и передвигаться по ним приходилось ползком или на корточках, причем в полной темноте и духоте. Ползущих по лабиринтам "туннельных крыс" встречали не только вьетнамские партизаны, но подготовленные ими сюрпризы: растяжки, ядовитые скорпионы и змеи, ямы-ловушки с шипами, водные лабиринты.

Сеть туннелей протяженностью 150 км позволяла силам Вьетконга наносить болезненные удары в самый тыл американской армии. И хотя в 1966 году американцы в рамках операции "Кримп" обнаружили входы в подземную сеть, ликвидировать "кучи" им так и не удалось.

Эхо той позорной для Вашингтона войны не забыто и сегодня. Еще пять лет назад СМИ активно писали о том, что США готовятся к подземным баталиям и планируют выделить Пентагону более полумиллиарда долларов для обучения военных новой тактике.

О том, в каких странах еще велись подземные войны, и есть ли у Израиля шансы "выкурить" ХАМАС из его туннелей, узнаете в новом выпуске "Понятной политики".