Краткий пересказ от ИИ

Создание комфортных условий для жизни, а значит, закрепление кадров. А еще развитие экономики, которая позволит реализовать новые проекты и в социальной сфере. Все это задачи, которые стоят в основе региональных программ развития.

Строительство жилья, сохранение исторической памяти, спорт, туризм - о новых точках роста для глубинки рассказала новый герой проекта "Место для жизни" - Инесса Липская, жительница города Чаусы.

Чаусы - город на юго-востоке Могилевской области. Город с богатой историей и добрыми людьми. Для Инессы Липской, историка-археолога по образованию, Чаусы стали малой родиной, хотя здесь она не родилась. Здесь она получила образование, а затем высшее в Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова. Инесса долгое время работала в музее, а сейчас преподает в школе и гордится этим.

"Это очень важно - доступность образования. Мне кажется, этим может похвастаться не каждая страна. А у нас же и в селе, и в городе можно получить знания. В целом по району у нас работает 7 школ. В одной из них я и преподаю. Только в городе 4 детских садика. Малыши под присмотром педагогов в тепле и уюте, что очень важно для комфортной жизни", - рассказала Инесса.

По словам Инессы Липской, экономика - двигатель прогресса, и развитие районов напрямую связано с созданием новых рабочих мест и достойной заработной платой. Среди градообразующих предприятий в городе - завод железобетонных изделий, где производят строительные материалы и тротуарную плитку из строительной смеси. Продукция широко известна за пределами Беларуси. Деревообрабатывающая отрасль также представлена достойно: Чаусский лесхоз занимается производством пиломатериалов и известен далеко за пределами района.

Вслед за экономикой развивается и социальная сфера. За последние годы в районе обновлены фельдшерско-акушерские пункты, приобретено новое оборудование. После капитального ремонта обновится и центральная районная больница. В этом году она получила передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Район становится все более привлекательным для молодых специалистов.

Активно ведется строительство жилья. Ежегодно новоселье празднуют десятки семей. Этот год не стал исключением: введен в эксплуатацию жилой дом общей площадью 830 кв. м - арендные квартиры и жилье для военнослужащих.

По ее словам, к спорту у жителей Чаус особое отношение. Ежегодно открываются новые площадки - в этом году в микрорайонах Молодежный и Лермонтово, в том числе от Президентского спортивного клуба. Всем известен и биатлонный комплекс - второй по масштабам в Беларуси, при котором работает спортивная школа, где обучаются будущие биатлонисты. Жители района гордятся своими олимпийцами-земляками - Динарой Смольской и Сергеем Новиковым.

Чаусы стали частью масштабного инвестиционного проекта: идет реконструкция автомобильной дороги Р-122, которая соединит Могилев и Костюковичи и пройдет через райцентр. Общая готовность участка от Могилева до Чаус превышает 75 %.

Жители района бережно сохраняют историю в памятниках и обелисках, посвященных героям Великой Отечественной войны. В этом году множество проектов объединило молодежь и ветеранов, благоустроены места захоронений павших за мирное и спокойное сегодня. Как подчеркивает Инесса Липская, важно сберечь достижения, которыми гордятся сегодня и будут гордиться потомки. Чаусы - еще одно место для жизни в любимой, родной Беларуси.