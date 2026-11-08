"Место для жизни" Томашовка: звездный агрогородок, музей космонавтики и памятник Гагарину

Краткий пересказ от ИИ

Настоящий звездный агрогородок или "образцово-показательная деревня". Все это о родине первого белорусского космонавта Петра Климука - Томашовке. Там - единственный в стране музей космонавтики, который тесно взаимодействует со Звездным городком Московской области.

Тысячи посетителей каждый год, но это не единственное место притяжения. О своей малой родине в рубрике "Место для жизни" рассказала Наталья Годун, учитель Томашовской средней школы имени Петра Климука.

Наталья Годун

Учительница живет в Томашовке с раннего детства: здесь она окончила школу, а сейчас работает в Томашовской средней школе имени Петра Ильича Климука.

Здание школы открыли в 1970 году - в том же году приняли первых учеников. В 1978 году, после третьего полета в космос знаменитого земляка, в школе открыли музей. А несколько лет назад школе присвоили имя летчика-космонавта, Героя Советского Союза Петра Ильича Климука.

Сегодня в школе более 200 учеников, созданы современные условия. На первом этаже работает мастерская для мальчиков, где готовят столяров, и швейный цех, где готовят швей.

В музее рассказывают не только о первом белорусском космонавте Петре Климуке, но и об истории космонавтики в целом. Здесь можно увидеть личные вещи космонавта, также предметы, которыми пользуются в экспедициях, и космическое питание. В экспозиции представлены первая советская лазерная указка, макет первого искусственного спутника Земли и ракеты-носителя "Союз", парта, за которой сидел первый белорусский космонавт, и книга, которую он написал. В 2021 году в музее установили памятник Юрию Алексеевичу Гагарину - такой памятник, как и музей, единственный в Беларуси. Она отметила, что ежегодно музей посещают несколько тысяч экскурсантов.

Рядом со школой расположен спортивно-оздоровительный комплекс "Звездный". Здесь тренируются и ученики, и взрослые спортсмены, на сборы приезжают олимпийские чемпионы. В комплексе есть два бассейна - для начинающих и для взрослых, а также большой спортивный зал.

Железнодорожный вокзал в деревне появился в конце XIX века.

Пограничники Томашовской заставы одними из первых приняли бой по защите границы Советского Союза от фашистских захватчиков. На братской могиле был установлен памятник пограничникам, участвовавшим в боях 22 июня 1941 года. Здесь покоились около 30 солдат, а в 2006 году захоронили еще около 20.

В годы Первой мировой войны через Томашовку проходила фронтовая линия, здесь шли бои между Российской империей и Германией. На кладбище Первой мировой войны, которое было основано чуть позже, захоронено более 1 300 солдат трех империй - Российской, Австро-Венгерской и Германской.

"Томашовка - современный уютный агрогородок, созданный для жизни людей. Здесь красивая природа, чистый воздух. Томашовка - это мое место для жизни", - подытожила Наталья Годун.