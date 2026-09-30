"Место встречи для реальной экономики" - эксперт Швайба о выставке "ИННОПРОМ. Беларусь"

"ИННОПРОМ. Беларусь" - важная площадка, чтобы обсудить будущие производства, найти новых партнеров и представить решения, которые способны изменить экономику.

Промышленная выставка уже зарекомендовала себя во многих странах мира и регионах, т.к. это место встречи для реальной экономики и деловых контактов. Таким мнением поделился медиаэксперт Дмитрий Швайба.

По его словам, прием Минском данной выставки - это лишний повод не только укрепить экономическое взаимодействие с традиционными партнерами, но и повод пригласить те страны, которые до этого никогда не участвовали в подобных форумах на территории Беларуси. Также это путь к договорам и более плотному сотрудничеству по экономическим вопросам.