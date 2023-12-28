"Место для жизни": 20 лет гости из разных уголков планеты приезжают в Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще

На встречу со снежным волшебником приглашает Беловежская пуща. Ровно 20 лет назад Дед Мороз вместе со своей семьей поселился в нашем заповеднике. Сейчас у хозяина сказочной резиденции горячий сезон. Вместе с внучкой Снегурочкой на крыльце своего домика они встречают гостей ежедневно с утра до вечера.Кстати, скоро здесьгрядут изменения: Дедушка планирует построить себе новый домик на территориипоместья. Проект"Место для жизни"продолжаетсказочная резиденция главного волшебника Нового года.

Поместье Деда Мороза

"Здесь и начинаются мои владения, - говорит Дед Мороз. - Мое сказочное поместье. За этими воротами самая настоящая сказка и чудеса".

Уже 20 лет главный персонаж встречает гостей в своем сказочном поместье. И за это время поместье посетили миллионы людей практически из всех стран мира.

Дед Мороз показывает свой дом. "Здесь я и живу. Домик двухэтажный. На первом этаже у меня находится Тронный зал. Там я встречаю своих сказочных гостей. В другом окошке на 1 этаже - мой рабочий кабинет с ледяным камином. Там я сжигаю плохие поступки, которые перемалывает моя волшебная мельница. Ну и, конечно же, перебираю почту, - рассказывает он. - А вот уже на втором этаже у меня спальня с большой дубовой кроватью. Гардероб мой. Там очень много нарядов. На каждую пору года свой наряд. Так что каждый может приехать в любой день и увидеть меня".





Кстати, не каждый в домик может зайти. "Чтобы я не растаял, у меня там специальная температура - минус 273 градуса. Поэтому каждый, кто войдет, моментально превращается в сосульку. И поэтому своих гостей я встречаю на крыльце", - поясняет Дед Мороз.

"Здравствуй, Дедушка Мороз! Мы тебя очень ждем на праздник. Желаем тебе силы, чтобы ты был бодрым, здоровым, - читает главный волшебник. - Письма я получаю ежедневно в течение всего года. Естественно, приток больше к зимним праздникам. Ну, а в целом в год я получаю более 20 тыс. писем. Каждое стараюсь прочесть и каждому ответить".

Рассказал Дед Мороз и о планах. "Я присмотрел себе местечко для своего нового домика - прямо у новогодней елочки. Конечно же, как он будет выглядеть - это пока еще секрет, - улыбнулся он. - Но единственное, что могу сказать, что мои посетители, мои гости смогут побывать у меня в домике уже и посмотреть, как я живу. И каждый найдет себе комнату по душе".

Беловежскую пущу выбрал Дед Мороз потому, что это действительно волшебный, сказочный лес. "Здесь чувствуется вот эта многовековая сила. Конечно же, лес еще и очень красив. Понравился он мне, - признался он. - И что меня, конечно же, зацепило, это то, что на территории начали возрождаться зубры - символ не только Беловежской пущи, но и всей Беларуси".