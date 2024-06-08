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"Место для жизни": Беловежский райский уголок
Продолжим знакомствос белорусскими живописными и очень интересными местами.
Агрогородок Беловежский. Там спокойно, уютно и комфортно. Все местные как одна большая семья. О нем знают в разных уголках страны и даже за пределами. И все благодаря одноименному хозяйству, ради которого, в общем-то, и был построен агрогородок. Причем, первый в Беларуси.
О своем месте для жизни, с которым вместе росла и развивалась директор Беловежской детской школы искусств Татьяна Загоровская.
Первый камень в основании нашего Беловежского был заложен в 1982 году. Это было комсомольская стройка, на которую приехали мои родители. Я росла вместе с агрогородком. Здесь было одна улица. Вспоминаю и думаю: ну как это могло быть такое? Я сейчас выхожу и вижу столько красоты.
Беловежский поселок расположен вокруг парка. "Он как солнышко - улицы расходятся. И если тебе надо попасть в центр - в основном люди идут через парк. И ты каждое утро проходишь, слушаешь пение птиц. Это очень вдохновляет", - рассказывает Татьяна.
В агрогородке проживает более 2 тысяч человек. "Беловежский стал прототипом для всех агрогородков нашей Беларуси. Он был, можно сказать, пионером. Построен вокруг хозяйства как место для жизни людей, которые работают на предприятии. И это предприятие является ведущим у нас в Беларуси, - считает она. - Сюда много приезжает молодых специалистов.Благодаря ему построены многие объекты. В том числе и наша церковь, в которой мы очень нуждались и ждали ее".
Скоро нашей школе исполняется 40 лет. Когда-то я сама пошла сюда в первый класс. Закончила ее - 9 классов. И уехала учиться в Минск. Сейчас здесь учатся мои дети. У меня их трое. Образование у нас очень качественное. У нас много детей поступает в вузы.
"Наши детки имеют возможность развиваться творчески, - рассказывает директор Беловежской детской школы искусств. - У нас рядышком - через дорогу - школа искусств находится. Я являюсь временно ее директором. У деток есть возможность развиваться и в спортивном направлении. Недавно построили современную спортивную воркаут-площадку. Также есть у нас занятия - секция карате".
По ее мнению, оценят жизнь в агрогородке молодые семьи - у кого есть детки. Потому что здесь все рядышком - школа рядом, детский сад, амбулатория, поясняет она. В Беловежском 7 магазинов. Есть библиотека - не только школьная, но сельская, регулярно проводятся праздники ДК. Есть очень красивое кафе. Сделали там новый ремонт. Даже с окрестностей приезжают.
"Я могу с уверенностью сказать, что Беловежский - это мое место для жизни, уверена Татьяна. - Потому что здесь чувствую себя уверенно. Здесь много моих знакомых, любимых людей. Здесь все как одна большая дружная семья, как муравейник. Здесь уютно, тихо, спокойно, удобно, что немаловажно. Здесь маленький рай на земле для меня".
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