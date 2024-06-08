"Место для жизни": Беловежский райский уголок

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Агрогородок Беловежский. Там спокойно, уютно и комфортно. Все местные как одна большая семья. О нем знают в разных уголках страны и даже за пределами. И все благодаря одноименному хозяйству, ради которого, в общем-то, и был построен агрогородок. Причем, первый в Беларуси.

О своем месте для жизни, с которым вместе росла и развивалась директор Беловежской детской школы искусств Татьяна Загоровская.

Первый камень в основании нашего Беловежского был заложен в 1982 году. Это было комсомольская стройка, на которую приехали мои родители. Я росла вместе с агрогородком. Здесь было одна улица. Вспоминаю и думаю: ну как это могло быть такое? Я сейчас выхожу и вижу столько красоты. Татьяна Загоровская, директор Беловежской детской школы искусств

Беловежский поселок расположен вокруг парка. "Он как солнышко - улицы расходятся. И если тебе надо попасть в центр - в основном люди идут через парк. И ты каждое утро проходишь, слушаешь пение птиц. Это очень вдохновляет", - рассказывает Татьяна.

В агрогородке проживает более 2 тысяч человек. "Беловежский стал прототипом для всех агрогородков нашей Беларуси. Он был, можно сказать, пионером. Построен вокруг хозяйства как место для жизни людей, которые работают на предприятии. И это предприятие является ведущим у нас в Беларуси, - считает она. - Сюда много приезжает молодых специалистов.Благодаря ему построены многие объекты. В том числе и наша церковь, в которой мы очень нуждались и ждали ее".

Скоро нашей школе исполняется 40 лет. Когда-то я сама пошла сюда в первый класс. Закончила ее - 9 классов. И уехала учиться в Минск. Сейчас здесь учатся мои дети. У меня их трое. Образование у нас очень качественное. У нас много детей поступает в вузы. Татьяна Загоровская

"Наши детки имеют возможность развиваться творчески, - рассказывает директор Беловежской детской школы искусств. - У нас рядышком - через дорогу - школа искусств находится. Я являюсь временно ее директором. У деток есть возможность развиваться и в спортивном направлении. Недавно построили современную спортивную воркаут-площадку. Также есть у нас занятия - секция карате".

По ее мнению, оценят жизнь в агрогородке молодые семьи - у кого есть детки. Потому что здесь все рядышком - школа рядом, детский сад, амбулатория, поясняет она. В Беловежском 7 магазинов. Есть библиотека - не только школьная, но сельская, регулярно проводятся праздники ДК. Есть очень красивое кафе. Сделали там новый ремонт. Даже с окрестностей приезжают.