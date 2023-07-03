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"Место для жизни": Бобруйск глазами его жительницы
Продолжаем телепутешествие по Синеокой. Следующая остановка проекта "Место для жизни" - в Бобруйске. Это самый крупный районный центр в Могилевской области, а с недавнего времени и самый благоустроенный город с населением от 50 тысяч жителей. Такой статус Бобруйску присвоили после Республиканского смотра-конкурса. Оценивали качество дорог и состояние спортивных площадок, количество зеленых насаждений... Местные жители гордятся новым званием. Экскурсию по уютным локациям малой родины нам провела Наталья Кабанова. Молодая девушка работает кладовщиком в управлении транспорта и логистики Белшины. Предприятие градообразующее... Впрочем, развивается весь промышленный комплекс; вовзводят новые микрорайоны, создают комфортную социальную инфрастуктуру. Обо всем - из первых уст.
Добро пожаловать в Бобруйск! Это мой родной город - здесь я родилась. И вся моя жизнь связана с этим местом. Первое упоминание о Бобруйске относится к 14 веку. Прекрасный город на реке Березина. Богат своей историей. Бобруйская крепость - одна из старейших достопримечательностей Бобруйска. Ее строительство началось в 19 веке. Цитадель пережила войну 1812 года. А еще ее называют старшей сестрой Брестской крепости. Это место особенное для всех нас. Ее историю я узнала в самом детстве. Кстати, сегодня эта площадки используется для съемок фильмов.
Нередко в объективы камер попадает скульптура приветливого бобра, говорит она. Бобер уже стал одним из современных символов Бобруйска. Встретить его можно в самом центре, на пешеходной улице.
Бобруйск - это второй по числу жителей город Могилевской области. Здесь проживают более 200 тысяч человек. "Наш город славится промышленными предприятиями. И мы находимся возле одного из них - Белшина. Здесь работают около 8 тысяч человек. И я одна из них - работаю кладовщиком уже 6 лет, - рассказывает Наталья. - Работа интересная, сотрудничаем с разными странами, и вообще Белшина - это бренд нашего города. Индустриальный статус поддерживает деревообработка, производство тракторных деталей и агрегатов. А еще у нас есть кондитерская фабрика, молочные и мясные комбинаты".
По ее словам, город активно застраивается. "Еще три года назад здесь был пустырь. Не успели закрыть глаза, как вырос этот микрорайон, новые дома построили, молодые семьи заехали, - рассказывает Наталья. - Тут же появилась новая школа, появилась она очень быстро, за 9 месяцев. Дети довольны, родители довольны - это лучший подарок. И для меня, как для мамы - это очень важно. Здесь есть бассейн, детские площадки - все, что нужно для комфортного детства... И вообще, в Бобруйске около 100 учреждений образования - детские сады, школы, гимназии. Приятно, что в нашей стране столько всего делают для детей".
"Бобруйск для меня это самый уютный, благоустроенный, комфортный. Это действительно город для жизни. Здесь сбываются мечты, можно найти свое призвание и просто быть счастливым человеком", - улыбается Наталья.
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