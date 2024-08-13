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"Место для жизни": Браслав - излюбленное место туристов
Туристический сезон 2024 года запомнится путешественникам, которые местом отдыха выбрали Беларусь, отдыхом у живописных озер, гостеприимством агроусадеб, яркими фестивалями, которые из года в год собирают все больше участников. Белорусская жемчужина - Браслав - излюбленное место туристов. Сюда едут за незабываемыми видами, чистыми пляжами и неповторимым колоритом. А каким видят любимый город местные жители вне туристического сезона? И какие достопримечательности советуют обязательно посетить? Ведь популярный белорусский курорт - это не только пляжный отдых. Расскажет заведующий сектором спорта и туризма Браславского райисполкома Юлия Бейнарович в проекте "Панорамы" "Место для жизни".
Мой родной город - Браслав. Здесь я родилась. Здесь живут мои родные и друзья. Мне посчастливилось каждый день любоваться пейзажами любимого города. Для меня он прекрасен в любое время года.
Чтобы увидеть город во всей красе, на популярный курорт Беларуси лучше всего приехать летом. Как это делают тысячи туристов из разных стран. Город приграничный рядом Латвия и Литва. Безвизовые туристы выбирают для отдыха красивый, уютный город на озерах. На территории Браслава пять озер. А в районе их почти три сотни!
Первое место, куда посоветуют заглянуть туристам местные жители, - Замковая гора. Это сердце Браслава, рассказывает местная жительница. "А еще лучшая смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город и панорама на озеро Дривяты. Пейзажи Браслава завораживают и вдохновляют. Насладившись природой, с Замковой горы можно проследовать к костелу Рождества Пресвятой Девы Марии и церкви Успения Пресвятой Богородицы".
Современный Браслав компактный и уютный. Каким он был в разные времена, гостям расскажут в историко-краеведческом музее. Чтобы получить полное представление о нашем городе, я советую посетить еще и Музей традиционной культуры, расположенный в стенах бывшей водяной мельницы.
Популярный белорусский курорт в первую очередь славится пляжным отдыхом. Высокий сезон с мая по август. В Браславе точно знают, как сделать отдых незабываемым, считает Юлия. Для туристов предусмотрен прокат байдарок, катеров и парусных яхт. Есть все и для любителей рыбалки! Популярностью пользуются конные и велопрогулки. Каждый выбирает, что ближе по душе.
На территории района находится Национальный парк "Браславские озера". Здесь для гостей предоставляется размещение на базах отдыха и туристических стоянках, рассказывает она.
Жители города гордятся проведением фестиваля под открытым небом Viva Braslav, который проходит на берегу озера Дривяты.
Город преображается. В первую очередь усовершенствуется туристическая инфраструктура. Появляются новые кафе, интерактивные локации под открытым небом. Браслав комфортный не только для путешественников, но и для людей, для которых он стал местом для жизни, считает Юлия.
В Браславе есть цех по производству сыра, где выпускают знаменитый "Браславль". Предприятие "Браславрыба", которое производит около сорока видов рыбных консервов. На территории района более 30 крестьянско-фермерских хозяйств, которые предлагают экологически чистую продукцию.
"Я люблю Браслав за его чистые озера, за красивые пляжи. За современность, переплетенную с богатой историей. За людей, которые своим трудом и активностью прославляют нашу любимую Браславщину! - поделилась эмоциями Юлия Бейнарович.
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