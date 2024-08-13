"Место для жизни": Браслав - излюбленное место туристов

Туристический сезон 2024 года запомнится путешественникам, которые местом отдыха выбрали Беларусь, отдыхом у живописных озер, гостеприимством агроусадеб, яркими фестивалями, которые из года в год собирают все больше участников. Белорусская жемчужина - Браслав - излюбленное место туристов. Сюда едут за незабываемыми видами, чистыми пляжами и неповторимым колоритом. А каким видят любимый город местные жители вне туристического сезона? И какие достопримечательности советуют обязательно посетить? Ведь популярный белорусский курорт - это не только пляжный отдых. Расскажет заведующий сектором спорта и туризма Браславского райисполкома Юлия Бейнарович в проекте "Панорамы" "Место для жизни".

Мой родной город - Браслав. Здесь я родилась. Здесь живут мои родные и друзья. Мне посчастливилось каждый день любоваться пейзажами любимого города. Для меня он прекрасен в любое время года. Юлия Бейнарович

Чтобы увидеть город во всей красе, на популярный курорт Беларуси лучше всего приехать летом. Как это делают тысячи туристов из разных стран. Город приграничный рядом Латвия и Литва. Безвизовые туристы выбирают для отдыха красивый, уютный город на озерах. На территории Браслава пять озер. А в районе их почти три сотни!

Первое место, куда посоветуют заглянуть туристам местные жители, - Замковая гора. Это сердце Браслава, рассказывает местная жительница. "А еще лучшая смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город и панорама на озеро Дривяты. Пейзажи Браслава завораживают и вдохновляют. Насладившись природой, с Замковой горы можно проследовать к костелу Рождества Пресвятой Девы Марии и церкви Успения Пресвятой Богородицы".





Современный Браслав компактный и уютный. Каким он был в разные времена, гостям расскажут в историко-краеведческом музее. Чтобы получить полное представление о нашем городе, я советую посетить еще и Музей традиционной культуры, расположенный в стенах бывшей водяной мельницы. Юлия Бейнарович

Популярный белорусский курорт в первую очередь славится пляжным отдыхом. Высокий сезон с мая по август. В Браславе точно знают, как сделать отдых незабываемым, считает Юлия. Для туристов предусмотрен прокат байдарок, катеров и парусных яхт. Есть все и для любителей рыбалки! Популярностью пользуются конные и велопрогулки. Каждый выбирает, что ближе по душе.

На территории района находится Национальный парк "Браславские озера". Здесь для гостей предоставляется размещение на базах отдыха и туристических стоянках, рассказывает она.

Жители города гордятся проведением фестиваля под открытым небом Viva Braslav, который проходит на берегу озера Дривяты. Юлия Бейнарович

Город преображается. В первую очередь усовершенствуется туристическая инфраструктура. Появляются новые кафе, интерактивные локации под открытым небом. Браслав комфортный не только для путешественников, но и для людей, для которых он стал местом для жизни, считает Юлия.





В Браславе есть цех по производству сыра, где выпускают знаменитый "Браславль". Предприятие "Браславрыба", которое производит около сорока видов рыбных консервов. На территории района более 30 крестьянско-фермерских хозяйств, которые предлагают экологически чистую продукцию.