"Место для жизни": Брест привлекает инвестиции, выпускает вкусную продукцию и улучшает качество жизни своих людей

Белорусский город Брест богат на исторические события. Он первым получил Магдебургское право и первым принял удары Великой Отечественной. Кстати, в 70-е годы именно в Брестской пограничной группе нес службу по защите рубежей Родины Александр Лукашенко. И кто же не знает знаменитого фонарщика?! Ради встречи с ним туристы приезжают из разных стран мира. В этом году Бресту исполняется 1005 лет. Городуспешно развивается: осваивает новые рынки, привлекает инвестиции, выпускает вкусную продукцию и создает новую, улучшает качество жизни своих людей. Одним словом, Брест - это настоящее место для жизни (подробнее смотрите в видео).