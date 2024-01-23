"Место для жизни": чем гордятся и какие планы строят жители Быхова

Строительство жилья, в том числе для многодетных семей. Вся необходимая инфраструктура. Новые рабочие места и бизнес-проекты. А еще сохранение исторической памяти и возрождение древних ремесел. Проект Агентства теленовостей "Место для жизни" расскажет, чем гордятся и какие планы строят жители Быхова.

И пока Европа страдает от недальновидной политики своих властей, белорусы мирно созидают и трудятся на благо развития своей страны. А еще мы ценим историю и любим свою малую родину. Быхов. Центр возрождения народных традиций соломоплетения, и именно здесь дан старт производству ценных пород рыб. Итак, смотрите нашу следующую рубрику - "Место для жизни".

Вцентре Быхова - скульптурная композиция в честь Барколабовской летописи. Еще в 16-м веке в ней были описаны важные вехи истории Быхова и Могилева, сельского уклада жизни, рассказывает местная жительница Анна Каманская, специалист предприятия по переработке молока.

Первые метеорологические наблюдения были указаны именно в Барколабовской летописи. К сожалению, она не сохранилась до наших времен.

На самой композиции словно страница из исторического документа и образ иконы Божьей матери Барколабовской. Она чудомсохранилась, долгое время находилась в Троицком храме в Быхове. Позже святыня вернулась в восстановленный на былом месте монастырь и заняла свое место. Сейчас это наша главная туристическая жемчужина. Анна Каманская

Жители Быхова с уважением относятся к истории малой родины. Все эти годы они пополняли экспозиции историко-краеведческого музея, который не так давно он переехал в здание бывшей мужской гимназии. Теперь это6 залов - от археологии до военной славы Быхова. В том числе в годы Великой Отечественной. В общей сложности, свыше 7,5 тыс. экспонатов. Документы с рассказом о наших знаменитых земляках.

Но сегодня Быхов - это не только культурный, но и промышленный центр, уверена Анна Каманская. "Работают предприятия по производству овощных консервов, натуральных соков, а это миллионы единиц продукции ежегодно. А еще главного экспортного продукта масла и сухого молока. Кстати, на этом предприятии я работаю специалистом по сырью", - рассказала девушка.

Быхов стал центром развития в Беларуси производства ценных пород рыб. Первые форелевые фермы появились именно здесь. "Сейчас это не только выращивание, начиная от икринки, но и производство готовой продукции. А это и рабочие места, и экспорт. А еще импортозамещение, - подчеркнула Анна Каманская.

Благодаря развитию экономики - подтянулась и социальная сфера. В прошлом году после капремонта открылись две школы. В кабинетах стало светло и уютно. Появились современные лаборатории для школьников.

Скоро обновится районная больница, сейчас здесь идет капремонт. За год открылись еще три спортивные площадки. Кстати, отдохнуть всей семьей можно и в ФОКе. Многофункциональный центр с бассейном.Много секций для детейи взрослых. Анна Каманская

Много людей остается жить на малой родине, в Быхове, рассказывает Анна Каманская. Поэтому, по ее словам, строится много жилья. Вот этот микрорайон вырос буквально за несколько лет. В этом году здесь будет заложен еще один 20-квартирный дом. Новоселье отпразднуют многодетные семьи.