"Место для жизни": чем притягательны Славгород и агроусадьбы на юго-востоке Могилевской области

Отправимся на юго-восток Могилевской области. Программа развития этого региона работает уже вторую пятилетку. Старт масштабному экономическому и социальному обновлению области дали в 2015-м, когда Президент подписал соответствующий указ. Сразу 7 районов получили мощную господдержку в виде льгот и преференций.

Главная цель - повышение качества жизни людей. Появляются новые предприятия, подтягиваются социальные стандарты, становится больше и частных инициатив. Такую картину можно наблюдать и в Славгороде. Это один из самых известных городов юго-востока, который притягивает туристов со всей страны. А еще вполне комфортное место для жизни. В этом убедился и наш корреспондент Антон Малюта.

В агроусадьбе Михайлово по секрету делятся старинными белорусскими рецептами. Кулинарные мастер-классы - фишка семьи Чеботарь. Отсюда уедешь не только с впечатлениями, но и навыками, как приготовить, казалось бы, сложные блюда в домашних условиях.





А когда хорошо поработали, можно и хорошо побеседовать. За чашкой травяного чая узнаем у Людмилы и Татьяны, что сами они из Молдовы, но под Славгородом живут уже более 30 лет. За это время сроднились и с белорусской культурой, и с белорусским языком, и, как мы уже убедились, с белорусской кухней. Поэтому чем заниматься в нашей стране, вопрос даже не стоял.

Все думают, что агротуристический бизнес может принести баснословные деньги. Для нас в деревне это хобби, которое приносит удовольствие и немножечко дохода. Татьяна Чеботарь, хозяйка агроусадьбы

Гастроусадеб в районе немало. Кто-то делает ставку на сыр, кто-то на хлеб, а кто-то на мед. Официального кластера, как, например, в регионах Минской области, еще не создано. Но уже есть понимание: чтобы было больше туристов, нужно продвигать услуги сообща.

Поток туристов каждый год увеличивается. Многое зависит от самих хозяев агроусадеб, вкладывают ли они в свое дело. Конечно, мы сотрудничаем с агроусадьбами нашего Славгородского района. Когда к нам туристы приезжают, мы всех их рекламируем, а они рекламируют нас. Галина Ермакова, хозяйка агроусадьбы

Более гостеприимной земли, чем Славгородская, отыскать сложно. Здесь сделали ставку на туризм и не прогадали. На высоком уровне стараются поддерживать также сельское хозяйство и промышленность. Юго-восток - дело тонкое, требует особого подхода.

Здесь есть льготы для бизнеса по подоходному налогу по фонду соцзащиты. Мы готовы рассматривать любые варианты взаимодействия между райисполкомом, облисполкомом, частным бизнесом. Наталья Халаимова, зампредседателя Славгородского райисполкома

Конечно, льготы не ради льгот, а ради результата - привлечения инвестиций, открытия производств и создания рабочих мест. Все это в Славгороде делать получается.

В магазинах вы точно видели мармеладки. А если попробовали, то знаете, насколько качественным и вкусным может быть импортозамещающий продукт. Начали выпускать его два года, а совсем недавно вышли на проектную мощность. И это настоящий рай для сладкоежки - в час с конвейера сходит тонна мармелада.

Отсюда продукция уходит не только в магазины Союзного государства, но еще на евразийские полки. Вообще это самый крупный инвестпроект региона последних лет. Здесь трудятся больше сотни человек.

Особое внимание к юго-востоку - это не только про качество труда, но и про качество жизни. А для этого уровень образования и здравоохранения не должен ничем уступать областному.

Славгородская больница полностью обновилась в 2022-м. Поменялся не только фасад, но и начинка. Площади оптимизировали, отремонтировали палаты и кабинеты и, конечно, оснастили их высокотехнологичным оборудованием.

Зинаида Егорова родилась в Черикове, но еще начинающей медсестрой вслед за мужем уехала работать в Славгород. Хорошо помнит, как менялась больница, но такой глобальной перезагрузки еще не видела. Новые условия и для врачей, и для пациентов (здесь обслуживается 13 тыс. человек). И медпомощь остается доступной для каждого.

Меняется и сам Славгород. И, кстати, только молодеет. Район считается одним из самых многодетных на Могилевщине.

И здесь знают, как направить молодую энергию в мирное музыкальное русло. Голоса юных в Славгороде звучат громко. Но сначала нужно хорошо распеться. Этому учит Марина Журавлева, директор Центра детского творчества, которая сама же и отвечает за вокал. Всех ребят любит одинаково, но все-таки самое лучшее звучание, когда сплетаются родные тембры.

На импровизированной сцене - сыновья Ростик и Ярик, моральную поддержку оказывают Влад (он, кстати, пишет электронные треки) и Алина (она только учится брать свои первые ноты). А за звук отвечает муж Александр. Вот такой многодетный семейный оркестр родом из Славгорода. И прописку точно менять не намерены. Говорят, это не город, а песня.





Марина Журавлева, директор Славгородского районного центра детского творчества:

Все, что связано со Славгородом, оно близкое и родное, любимое. Когда случилась чернобыльская трагедия, наша семья покидала Беларусь, мы уезжали, но там не было такой любви, такого родного, чего-то своего. Ведь родина - она одна. И где бы ты ни был, на нее назад тянет.