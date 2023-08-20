"Место для жизни": чем привлекателен Житковичский район

Настоящая Беларусь - в регионах. Они развиваются благодаря тем людям, которые решили остаться на своей малой родине и делать ее краше. А условия создает государство. Это и рабочие места, и жилье, и социальная инфраструктура. Все для того, чтобы качество жизни в отдаленных городах приближалось к столичному.

Над этим работают и в Житковичах. Район в самом центре белорусского Полесья - важный промышленный и аграрный центр Гомельщины. Здесь запускают инвестпроекты, чествуют героев жатвы и удивляют природными красотами. Впечатления нашего корреспондента Антона Малюты - в рубрике "Место для жизни".

Кроме железной дороги, на поля добычи торфа ничем добраться нельзя, потому что везде болота, говорит Василий Акунец, начальник цеха Житковичского торфобрикетного завода. По его словам, протяженность дороги 20 км. И на дорогу уходит полтора часа.

Конечно, мы не могли не отправиться в такое путешествие. Все сотрудники уже на своих рабочих местах, поэтому в нашем составе только тепловоз. Поедем в кабинете машиниста. А по пути можно любоваться потрясающими красотами белорусского Полесья.

Да, географически торф добывают уже в Минской области. Вот такая дружба регионов. Идеальной погодой здесь считают отсутствие дождей. Но не жару, чтобы ничего не мешало работать. В таких условиях за сезон легко взять планку в 200 тысяч тонн сырья, которое по этой самой узкоколейке отправляется на Житковичский торфобрикетный завод.

Здесь торф очищают от лишних примесей, сушат от влаги, прессуют и режут на брикеты. На выходе погрузка в вагоны, которые уже по широкой колее отправляются к потребителям. Это и обычные люди в деревнях, кому нужно отапливать жилье, и отечественные производители цемента. Брикеты позволяют заместить импортируемый газ.

Все управление здесь с одного компьютера. Поэтому коллектив небольшой - около полусотни человек. Тем не менее предприятие называют одним из флагманов района. За это звание может поспорить только Житковичский моторостроительный завод. Вячеслав Макаревич, начальник цеха Житковичского торфобрикетного завода

Бренду уже более 40 лет. Правда, сегодня здесь производят не моторы, а комплектующие для двигателей и шестеренные наносы. А вот что остается неизменным - слаженная команда. Как и положено для небольшого райцентра, градообразующее предприятие - это целая кладезь человеческих историй. Кто-то не менял запись в трудовой уже больше трех десятилетий.





Благосостояние каждого из этих людей напрямую зависит от развития завода. Результативным выдался прошлый год, когда спрос на продукцию резко вырос после ухода конкурентов. Чтобы закрыть все заказы, нужно новое оборудование. Большая модернизация - часть инициативы "Один район - один инвестпроект".

Позволит нам увеличить производство шестеренных насосов до 120 тыс. в год. Сейчас мы выпускам под 90 тыс. в год. И будем производить несколько моделей новых насосов, которых не было раньше, импортозамещающая продукция. Андрей Тимофеев, и. о. главного инженера Житковичского моторостроительного завода

Как нужно достигать нужного результата, не понаслышке знает Михаил Бабарика. В прошлом сезоне стал лидером по намолоту не то что в районе - в области. Темпы не сбавляет и сейчас, в активе уже первая тысяча тонн. Герой жатвы - в жизни он очень скромный. Говорит, просто любит свою работу, уже родной комбайн "Полесье" на кабинетный труд не променяет ни за что.

Комбайнер Михаил не скрывает, что первая тысяча далась нелегко. О специфике этого лета лишний раз рассказывать не нужно. Но главней всего, считают местные власти, не погода - дисциплина в доме. Выполнить госзаказ и убрать урожай без потерь - все это возможно благодаря хорошим специалистам, неравнодушным к судьбе своей малой родины.





Главное - создать привлекательные условия для того, чтобы кадры оставались в нашем районе. В первую очередь - заработная плата и условия проживания, безопасные условия для труда. Николай Пьявко, председатель Житковичского райисполкома