"Место для жизни" - что формирует экономический потенциал Слонимского района и почему его называют "музыкальным"

Создание новых производств, модернизация промышленного сектора и развитие инфраструктуры - все это реальные инвестиции в повышение качества жизни людей.

Население Слонимского района составляет почти 60 тыс. человек. Экономический потенциал формирует промышленность. По итогам девяти месяцев 2023 года темп роста реальной заработной платы составил 111 %.

Перспективы есть и в укреплении материально-технической базы - в городе появится новое инфекционное отделение центральной районной больницы.

Также застраивают микрорайон. В 2023 году ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома. Еще один будет подарком для слонимчан к Новому году.

О "музыкальном" районе и его жителях - в репортаже Елизаветы Синяк в рубрике "Место для жизни".

В Городе на берегу Щары есть своя эстетика. Например, французская. Это копия Эйфелевой башни, уменьшенная в 50 раз. А еще у места свой музыкальный символ. Полонез Огинского здесь играет каждый день ровно в полдень, и этой традиции уже больше 100 лет.

Знакомая мелодия звучит буквально из каждого утюга. Кстати, об утюгах, в этой обычной слонимской квартире их около трехсот. И большинство в рабочем состоянии.

Это настоящий "мир прошлого". Фотоаппараты, военные реликвии, деньги, письменные принадлежности, коллекция подков и конной упряжи. Семья Анищик собирает коллекцию больше 40 лет. Два человека, увлеченных историей, смогли создать место, которое привлекает людей разных возрастов. А встречают гостей с рогаликами и самоваром.

На прошлой неделе была семья из Барановичей. В октябре приезжали жители Санкт-Петербурга. С середины июня к нам заглянуло порядка 600 человек. Детям, например, всегда интересно попробовать пописать пером. Нина Анищик, историк, жительница г. Слоним

В районе 20 школ и 17 детских садов. С прошлой недели открылось еще одно учреждение. Во дворе нового дошкольного учреждения оборудованы велодорожки, игровые и баскетбольная площадки. Это единственный детсад в районе, где есть бассейн и столько интерактивного оборудования, а у каждого сотрудника своя форма.

В наших холлах тематическое оформление: по безопасности, экологическому воспитанию, даже по обучению игре в шахматы. Есть компьютерный класс, в котором будут заниматься детки старшего дошкольного возраста. В спортивном зале есть интерактивный скалодром, интерактивная панель. Есть дополнительные помещения, например, комната патриотического воспитания, комната легоконструирования. Галина Трубило, заведующая детским садом № 1 г. Слоним

А у предприятия по производству гофрокартона и изделий гофроупаковки - свой конструктор, но в разы больше. Из бумаги делают изделия, которые могут конкурировать с пластиковыми и деревянными. Перерабатывают около 3 тыс. т сырья в месяц. Получают продукцию для мебельной, пищевой и легкой промышленности. Производство экологичное (даже клей на основе крахмала).

По экспорту у нас самая различная география. Мы поставляем в страны Балтии, Молдову, даже вплоть до Африки. Реализовываем сейчас инвестпроект по созданию упаковки из бумажной пульпы. Макулатуру, которая у нас есть, не продаем, а запускаем в новое производство. Анатолий Громович, директор предприятия по производству гофрокартона и изделий гофроупаковки

На Слонимщине промышленность в авангарде. Всего 14 предприятий. Могут обеспечить себя всем: от текстиля и мебели до продовольствия.

Например, мясокомбинат - самый крупный работодатель в районе (почти полторы тысячи человек), а по стране находится в тройке лидеров по объему производства. В месяц выпускают свыше 3 тыс. т колбасных изделий и полуфабрикатов. В ассортименте представлено более 600 наименований.

Мы обозначили свое присутствие во всех частях земного шара: от Крайнего Севера до Южной Африки. За рубежом ценят и белорусские товары легкой промышленности. Камвольно-прядильная фабрика выпускает полушерстяную пряжу. 85 % продукции идет на экспорт в Россию, Казахстан, Кыргызстан. Возобновились поставки в Чехию.

Мы сотрудничаем с 32 странами, производим экспортно-импортные операции. 45 % производимой продукции экспортируется. Основная страна - Россия. За ней следует Узбекистан. В последнее время идет наращивание экспорта в КНР, за 9 месяцев 2023 года мы реализовали продукции на 5 млн долларов. Геннадий Хомич, председатель Слонимского райисполкома

А в агроусадьбе профессионального музыканта Александра Ефимикасочетаются французские, итальянские, испанские и, конечно, белорусские мотивы. Хозяин может создать для гостей атмосферу любого города.

"Часто бываю за границей, в основном в Германии. Наши люди добрее, наши люди очень красивые, особенно девушки. Был как-то разговор о том, чтобы переехать за границу, но я сказал, что хочу жить здесь", - рассказал хозяин агроусадьбы.