"Место для жизни". Дятловский район

Своих делегатов на всебелорусское вече выбрали и в Дятловском районе. От него на главный форум страны приедут 10 человек. В том числе и от них зависит, какие вопросы для будущего развития регионов поднимут и, в последствии, решат.Пока расскажем, как сейчас живет небольшой район на западе Беларуси. Наша традиционная рубрика "Место для жизни".Репортаж Ксении Лебедевой.



Дятловский район небольшой, но и как многие на западе Беларуси, богат на древние костелы и характерную архитектуру. На главной площади Дятлово можно увидеть костел Вознесения Девы Марии – храму почти четыре столетия, и он по праву считается визитной карточкой всего района. На центральной площади сохранились дома дореволюционной постройки. Благодаря этим живописным одноэтажным зданиям с фигурными фронтонами сегодня возможно узнать, как выглядел провинциальный город между XIX и ХХ столетием.





Сегодня визитная карточка Дятловского района - его санатории

В них содержится природная радиация, которая в малых дозах способна оказывать на организм оздоравливающий эффект.Свою эффективность радоновые ванны доказали при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей. Список большой. Сегодня это одна из крупнейших здравниц Республики. Рассчитана на почти полтысячи взрослых мест и чуть менее 200 детских. По своим лечебным свойствам вода не уступает известным мировым курортам. В этом году сдадут еще один корпус на 80 мест. Чем не показатель востребованности.Судьба этой семьи необычна. Переехали в Беларусь из Казахстана. У них на тот момент уже было пятеро своих детей. Здесь появилось еще двое.Чуть позже им предложили воспитывать еще восьмерых в доме семейного типа.Марина Геннадьевна, рассказывая о работе мамой, говорит, что прежде надо выпить кофе, чтобы зарядиться энергией на весь день.

На диалоговых площадках района обратили внимание на молодые семьи

Предложили официально увеличить возраст молодой семьи до 35 лет, так как вступают в брак сейчас позже. Это даст возможность в полной мере воспользоваться льготами, которые предоставляет государство. И это, в том числе одно из предложений для Всебелорусского народного собрания. А вот еще несколько.

Андрей Владимирович - не только председатель Дятловского райисполкома, но и один из десяти делегатов от района, которые отправятся на так называемое народное вече. Говорит, что вопросы продиктованы жизнью и людьми. Выбраны из тех, что озвучили на диалоговых площадках.Кроме перечисленных, люди предлагают придать более значимый статус молодому специалисту, в том числе, чтобы они закреплялись в сельской местности. Помочь с решением жилищного вопроса и восстановить жилищное кредитование. В связи с вводом АЭС - предпринять все возможные меры для обеспечения поселков электрическим отоплением. А также провести объединение сельхозорганизаций с перерабатывающей промышленностью - в этом видят эффективное сотрудничество для обеих сторон. Например, к сыродельному заводу присоединить молочную ферму, но это всего лишь пример.

Посетим местный молочный мир и льнозавод